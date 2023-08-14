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Казахстан опередил страны СНГ в рейтинге экономической свободы

Казахстан опустился на семь позиций в рейтинге экономической свободы Фото: Zakon.kz
Среди стран СНГ только Армения и Казахстан вошли в список стран с умеренно свободной экономикой, сообщает Zakon.kz.

Среднемировой индекс экономической свободы уменьшился с 60 баллов в 2022-м до 59,3 балла в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, ежегодно проводимого газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation. Эксперты фонда определяют экономическую свободу как "отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой". В рейтинге участвуют 184 страны, при этом по восьми странам нет данных, сообщает Finprom.kz.

В зависимости от набранных баллов страны ранжируются по уровню экономической свободы. Чем выше баллы, тем больше свобод, 100 баллов – абсолютно свободная экономика, 0 баллов – деспотичная экономика. В рейтинге за 2023 год в списке стран со свободной экономикой (более 80 баллов) оказались лишь четыре государства: Сингапур (83,9 балла), Швейцария (83,8 балла), Ирландия (82 балла) и Тайвань, КНР (80,7 балла). При этом в 2022-м в этот список входили еще три страны, Новая Зеландия, Люксембург и Эстония, которые в текущем году попали в список стран с преимущественно свободной экономикой (от 70 до 79,9 балла).

Среди стран ЕАЭС и Центральной Азии выше всех расположилась Армения, занявшая 50-е место с индексом в 65,1 балла. Следом идет Казахстан, который занял 71-е место с индексом в 62,1 балла, при этом годом ранее РК была на 64-м месте с индексом в 64,4 балла. Только Армения и Казахстан вошли в список стран с умеренно свободной экономикой (от 60 до 69,9 балла).

Армения и Казахстан вошли в список стран с умеренно свободной экономикой

Фото: Finprom.kz

Другие страны ЕАЭС и ЦА, за исключением Туркменистана, оказались в списке стран с преимущественно несвободной экономикой (от 50 до 59,9 балла): Узбекистан (109-е место и 56,5 балла), Кыргызстан (115-е место и 55,8 балла), Россия (125-е место и 53,8 балла), Беларусь (145-е место и 51 балл) и Таджикистан (146-е место и 50,6 балла). Туркменистан вошел в список стран с деспотичной экономикой (от 0 до 49,9 балла) и занял 161-е место с индексом в 46,5 балла.

На последнем, 176-м месте расположилась Северная Корея, индекс которой составил лишь 2,9 балла, также среди худших Куба (24,3 балла), Венесуэла (25,8 балла) и Судан (32,8 балла).

Казахстан по сравнению с прошлым годом потерял в индексе 2,3 балла – столько же, сколько и Россия. Также ухудшили индекс экономической свободы Беларусь (минус 2 балла) и Армения (минус 0,2 балла). При этом Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан улучшили свои индексы: на 0,9 балла, на 0,8 балла и на 0,3 балла соответственно. У Кыргызстана индекс экономической свободы остался без изменений.

Рейтинг стран по индексу экономической свободы

Фото: Finprom.kz

Индекс экономической свободы оценивается по 12 компонентам, среди которых право собственности, эффективность юридической системы, свобода от коррупции, налоговая свобода, государственные расходы, свобода от правительства, свобода бизнеса, свобода трудовых отношений, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, а также финансовая свобода. Каждый параметр также оценивается по системе от 0 до 100 баллов, и уже их среднеарифметическое значение дает в итоге индекс экономической свободы.

У Казахстана самые высокие баллы наблюдаются в категориях налоговой свободы (93 балла) и государственных расходов (85 баллов), а самые низкие – в категориях эффективности юридической системы (34 балла) и свободы от коррупции (37 баллов).

Ранее Казахстан занял 37 место в рейтинге мировой конкурентоспособности. 20 июня 2023 года Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2023 года.

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