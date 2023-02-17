Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы
"Выделить (...) из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата Алматы", – говорится в документе.
В свою очередь акимат Алматы должен до 1 декабря 2023 года представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК отчет по целевому использованию выделенных средств.
В пояснительной записке к документу говорится, что цель выделения трансферта – восстановление здания в соответствии с современными стандартами для качественного и своевременного функционирования аппарата города Алматы.
По информации акимата, строительство планируется завершить в мае 2023 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 марта.
Здание акимата было сожжено и полностью выгорело внутри по время беспорядков в январе 2022 года.