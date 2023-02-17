Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы

Подготовлен проект постановления "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить (...) из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата Алматы", – говорится в документе.

В свою очередь акимат Алматы должен до 1 декабря 2023 года представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК отчет по целевому использованию выделенных средств.

В пояснительной записке к документу говорится, что цель выделения трансферта – восстановление здания в соответствии с современными стандартами для качественного и своевременного функционирования аппарата города Алматы.

По информации акимата, строительство планируется завершить в мае 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 марта.

Здание акимата было сожжено и полностью выгорело внутри по время беспорядков в январе 2022 года.