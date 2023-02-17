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Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы

Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительство на восстановление здания акимата Алматы Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить (...) из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата Алматы", – говорится в документе.

В свою очередь акимат Алматы должен до 1 декабря 2023 года представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК отчет по целевому использованию выделенных средств.

В пояснительной записке к документу говорится, что цель выделения трансферта – восстановление здания в соответствии с современными стандартами для качественного и своевременного функционирования аппарата города Алматы.

По информации акимата, строительство планируется завершить в мае 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 марта.

Здание акимата было сожжено и полностью выгорело внутри по время беспорядков в январе 2022 года.

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