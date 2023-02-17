"Боль, которую невозможно описать": интервью с отцом погибшей девочки при землетрясении в Турции

Сеть облетели тысячи трогательных фотографий, связанных с землетрясением в Турции. Одним из самых душераздирающих стал кадр, на котором отец держит за руку погибшую дочь. Он не отпускал ее, пока разбирали завалы. Корреспондент Haber Global записал с ним интервью, которое перевел Zakon.kz.

Мужчина с фотографии – 49-летний Месут Ханчер. Пока спасатели разбирали обломки разрушенного здания, убитый горем отец продолжал неподвижно сидеть среди обломков своего дома и держать за руку мертвую 15-летнюю дочь Ырмак.



В результате разрушительного землетрясения мужчина потерял и других членов семьи – свою мать, двух старших братьев и невестку. Добраться до дочери Месут Ханчер смог только через три дня. Как оказалось, в Кахраманмарасе девочка гостила у своей бабушки по отцовской линии.

Во время землетрясения Ырмак лежала в постели. Девушку придавило бетонными плитами и засыпало осколками от разбитых окон. Она не выжила. Отец погибшей рассказывает, что власти не смогли доставить строительный подъемник, чтобы помочь вытащить тело его дочери.





Корреспондент: Как это произошло? Как вы узнали об этом?



Отец Месут Ханчер: Я работаю в пекарне. В момент землетрясения работал в ночь. Домой звонил 2-3 раза, но не смог дозвониться. На 4-й раз мне удалось, я поговорил с сыном, который сказал: "У нас все хорошо". Младший сын попытался дозвониться до бабушки и младшей сестры Ырмак, но все было тщетно. Потом позвонил бабушке, не дозвонился. Позже он сказал: "Папа, Ырмак больше нет".

Корреспондент: Ырмак находилась у вашей мамы?

Отец Месут Ханчер: Да, она уже три дня находилась у бабушки. Потом я ночью пошел домой, а увидел руины, после чего вышел. В этой груде обломков увидел кровать дочери. Голыми руками два дня я раскапывал землю и бетон.

Корреспондент: У всей Турции сердце обливалось кровью от фотографии, где вы держите руку вашей дочери.

Отец Месут Ханчер: Так меня увидели люди, сказали, что здесь лежит кто-то, посмотрели, оказалось, это моя дочь.

Корреспондент: Что вы почувствовали в момент, когда держали ее за руку?

Отец Месут Ханчер: Боль, которую невозможно описать. Не дай Аллах кому-то испытать боль потери своего ребенка.

Я пытался руками что-то сделать с этой балкой, думал, может, получится проделать отверстие, чтобы спасти дочь, но у меня не было возможности, не получилось. Я остановил экскаватор, очень просил водителя, говорил: подъедьте сюда, он ответил, что не может. Потом я нашел человека, как оказалось, начальника, спасибо ему. Он сказал, что не может отправить машину. Я сказал ему, что там моя дочь, и на ней лежит балка. Этот человек пришел, посмотрел, спасибо ему. Объяснил, что если он отправит экскаватор, то можем сделать только хуже, тогда к дочери доступ затруднится. Но сказал, что отправит группу спасателей из 5-6 человек, чтобы руками убрать, и пообещал, что вытащит мою дочь. Его, как и меня, зовут Месут, спасибо ему, пришел, посмотрел, отправил группу из 6 человек, пусть Аллах будет им доволен. Спасатели с помощью лопат и кувалд разбили, разрезали эту балку и вытащили моего ребенка.

Корреспондент: В каком классе она училась?

Отец Месут Ханчер: Она уже заканчивала школу, но, к сожалению…

Корреспондент: У нее была мечта, кем она хотела стать?

Отец Месут Ханчер: Ее мечта? Она мне ничего не говорила, но со старшей сестрой они были очень близки и неразлучны. Она с сестрой всегда делилась. Когда теряешь родителей, братьев, сестер и племянников – это совсем другое, ты испытываешь разные чувства и эмоции. Как-будто твои крылья и руки ломаются. Но когда уходит твой ребенок, как-будто все вынимают – сердце, душу, тело, остается просто твой труп на этой земле. Это, оказывается, совсем другое, гораздо хуже..

6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения, унесшие, по последним данным, жизни более 40 тысяч человек.

Перевод: Асемгуль Омарова