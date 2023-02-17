Дождь со снегом и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 18 февраля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины cкандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег с метелью.

Как прогнозируют синоптики, на юго-западе, юге, юго-востоке – дождь со снегом и гололед.

По территории РК ожидаются усиление ветра, туман.

В горных и предгорных районах Алматинской и Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью в горных районах Жамбылской области – сильный снег.