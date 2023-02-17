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Дождь со снегом и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 18 февраля

Дождь со снегом и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 18 февраля Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины cкандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег с метелью. 

Как прогнозируют синоптики, на юго-западе, юге, юго-востоке – дождь со снегом и гололед. 

По территории РК ожидаются усиление ветра, туман.

В горных и предгорных районах Алматинской и Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью в горных районах Жамбылской области – сильный снег.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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