Акимат Алматинской области изучает опыт Сингапура в переработке ТБО

Делегация во главе с заместителем акима Алматинской области Нуржаном Кудайбергеновым продолжает знакомиться с высокотехнологичными достижениями Сингапура.

Так рабочая группа посетила новейший и наиболее энергоэффективный завод по переработке отходов в энергию в Сингапуре "TuasOne". Завод по производству энергии из отходов был разработан в рамках государственно-частного партнерства для предоставления услуг по сжиганию отходов Национальному агентству по окружающей среде (NEA).

Это шестой завод в Сингапуре и второй, который был разработан в рамках модели "Проектирование, строительство, владение и эксплуатация".







Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Завод начал свою работу в декабре 2021 года и с тех пор неуклонно наращивал свою производственную мощность. Шестой завод по переработке отходов в энергию в Сингапуре может сжигать 3600 тонн отходов и производить 120 мегаватт электроэнергии ежедневно.



Производимой электроэнергии достаточно для питания около 240 000 жилых квартир. Установка предназначена для более высокой утилизации тепла от сжигания отходов и более высокой эффективности производства электроэнергии.

"В рамках развития новой Алматинской области и входящих в нее населенных пунктов, города Конаев, проекта "G4 City" и поддержания благополучия экологии региона, будут рассматриваться строительство таких заводов, благодаря которым мы сможем уберечь окружающую среду и восполнить в некоторых отдаленных населенных пунктах вопросы энергообеспечения". Советник Акима Алматинской области Самат Ахилбеков

В дальнейшем мы будем рассматривать привлечение инвестиций для реализации аналогичного проекта, заключил он.

