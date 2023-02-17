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В ЕНПФ вернули 3 млрд тенге

В ЕНПФ вернули 3 млрд тенге Фото: Zakon.kz
ЕНПФ взыскал 3 161 428 049 тенге долга с обанкротившейся компании спустя 6 лет после решения суда, сообщает Zakon.kz.
"При изучении материалов исполнительного производства были установлены факты уклонения АО "HOMEBROKER" от исполнения обязательств перед АО "ЕНПФ" путем банкротства должника с последующим списанием данных обязательств и непринятия действенных мер по взысканию долга с дебиторов – аффилированных компаний", – говорится в сообщении прокуратуры Алматы.

Как отметили в ведомстве, была проведена работа по взысканию в судебном порядке с АО "HOMEBROKER" суммы задолженности путем взыскания данных средств с ТОО "Сити Сервис Инвест Строй".

Задолженность АО "HOMEBROKER" перед АО "ЕНПФ" погашена в полном объеме.

В конце января сообщалось, что Нацбанк планирует купить около 2 млрд долларов на KASE для ЕНПФ.

По итогам 2022 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, которые находятся в доверительном управлении Национального банка, снизилась по сравнению со средними значениями за предыдущие периоды и составила 6,55%.

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