Почему снизилась доходность пенсионных активов ЕНПФ, рассказали в Нацбанке

По итогам 2022 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, которые находятся в доверительном управлении Национального банка, снизилась по сравнению со средними значениями за предыдущие периоды и составила 6,55%, сообщает Zakon.kz.

Директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов рассказал о результатах управления активами ЕНПФ за 2022 год. По его словам, снижение доходности пенсионными активами объясняется рядом объективных причин.

На доходность сбережений казахстанцев оказала существенное влияние неоднозначная геополитическая и экономическая ситуация в мире. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 914,1 млрд тенге. То есть доходность активов по итогам ушедшего года сложилась положительной,- сказал он.

Он остановился на факторах, оказавших влияние на стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ в 2022 году. Так, по словам главы департамента, в условиях устойчиво высокой инфляции в 2022 году центральные банки многих стран были вынуждены перейти к ужесточению монетарной политики. В результате это привело к снижению стоимости практически всех классов активов.

К примеру, в 2022 году многие мировые индексы показали отрицательные значения: индекс акций MSCI World Index снизился на 19,5%, казначейских облигаций США - на 7,6%, корпоративных облигаций - на 15,8%, индекс облигаций развивающихся рынков ослаб на 15,3%. Таким образом, негативная рыночная переоценка привела к снижению стоимости портфеля пенсионных активов ЕНПФ, который включает облигации и акции иностранных и казахстанских эмитентов, - пояснил Нуржан Турсунханов.

Вместе с тем он отметил, что Национальный банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.

В то время как в 2022 году многие международные институциональные инвесторы получили отрицательные результаты управления активами и понесли значительные убытки, НБК показал положительную доходность пенсионных активов в номинальном выражении, несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию в мире, продолжил Турсунханов.

То есть диверсификация, которой придерживается НБК, дает свои плоды. Необходимо понимать, что доходность пенсионных активов, взятая за отдельные короткие промежутки времени - это не показатель эффективности их управления. Пенсионные активы характеризуются длинным инвестиционным горизонтом и, соответственно, одна из основных целей их инвестирования - получение реальной доходности в долгосрочном периоде. С точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени, - пояснил глава департамента.

Он также рассказал о планируемых мерах для повышения доходности пенсионных активов ЕНПФ в 2023 году.

Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в последние 2 года было ограничено досрочными изъятиями вкладчиками части своих пенсионных накоплений, объем которых с февраля 2021 года составил порядка 3,5 трлн тенге. Учитывая текущий размер пенсионных активов и их ежегодный прирост, управление таким значительным объемом активов требует осуществления соответствующей диверсификации портфеля. Она включает в том числе поддержание валютной позиции, которая позволяет расширить географию инвестиций и перечень финансовых инструментов, повысить качество и ликвидность инвестиционного портфеля, а также доходность в долгосрочном периоде, - сказал Нуржан Турсунханов.

По его словам, в этом году Нацбанк продолжит диверсификацию пенсионных активов ЕНПФ, в том числе за счет поддержания валютной позиции на уровне порядка 30%.

Начиная с 2016 года, валютная доля пенсионных активов была поэтапно увеличена с 17% до 33% в 2019 году. По итогам 2022 года доля валютных активов в портфеле ЕНПФ составила 28,4%, снизившись на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, резюмировал он.



