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Токаев подписал закон о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС

Токаев подписал закон о регулировании таможенных пошлин Фото: primerminister.kz
Глава государства подписал закон о ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Соглашение регулирует порядок проведения проверки распределения таможенных пошлин в странах Евразийского экономического союза.

Документ предусматривает закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.

Совместные контрольные мероприятия направлены на:

  • зачисление подлежащих распределению сумм ввозных таможенных пошлин на единый счет уполномоченного органа государства-члена;
  • полноту и своевременность перечисления уполномоченными органами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, подлежащих распределению между бюджетами государств-членов;
  • соблюдение уполномоченными органами государств-членов установленных для каждого государства-члена нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Ожидается, что ратификация соглашения позволит усовершенствовать порядок зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) как одного из основных регулирующих механизмов деятельности Союза, а также обеспечить контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных средств.

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