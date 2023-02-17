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Законодательство РК

Конституционный cуд принял в разработку обращение от казахстанца по Налоговому кодексу

КС рассматривает обращение по Налоговому кодексу Фото: пресс-служба Конституционного суда
17 февраля Конституционный суд начал рассмотрение дела о проверке конституционности некоторых положений Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", касающихся ставки государственной пошлины в связи с обжалованием в Верховный суд, сообщает Zakon.kz.

24 января 2023 года в КС поступило обращение Е. Досмагамбетова о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 1) пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Свое требование казахстанец обосновал тем, что оспариваемая норма нарушает пункт 2 статьи 13, статью 14 Конституции Республики Казахстан, а также статью 7 Всеобщей декларации прав человека, принятую Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, и статью 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого 16 декабря 1966 года и ратифицированного Законом от 28 ноября 2005 года №91-III.

"В 2018 году Досмагамбетов решил обжаловать судебные акты в Верховном суде. Установленная в связи с обжалованием государственная пошлина (в размере около 2 млн тенге) ограничивает его право на судебную защиту, предусмотренную пунктом 2 статьи 13 Конституции РК. В период с 2018 года Досмагамбетов трижды получил отказ ВС в рассмотрении ходатайства из-за неуплаты госпошлины".Пресс-служба Конституционного суда

Интересы Досмагамбетова в Конституционном суде представляет адвокат. По предмету обращения Конституционный суд заслушал представителей Сената, Генеральной прокуратуры, министерств финансов, юстиции и национальной экономики, уполномоченного по правам человека, изучил заключения Республиканской нотариальной палаты, Республиканской коллегии адвокатов, Научно-исследовательского института финансового и налогового права и Каспийского университета.

По итогам рассмотрения нормативное постановление Конституционного суда будет опубликовано в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации, на интернет-ресурсе Конституционного суда, а также в других источниках.

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