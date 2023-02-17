Юристы Алматы призвали предоставить всем кандидатам равные возможности на выборах

Руководитель городского штаба "За честные выборы" Бауыржан Макулбаев и член Палаты юридических консультантов города Алматы Бауыржан Байтагуров призвали всех не нарушать законодательство во время агитации, сообщает Zakon.kz.

19 марта Казахстан выберет депутатов мажилиса и маслихатов – эти выборы завершат избирательный цикл, начавшийся в прошлом году с выборов президента. Голосование пройдет по новым правилам, которые предусматривают изменения в Конституцию, принятые в прошлом году.

На предстоящих выборах 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.

По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения.

А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.



Своих кандидатов выдвинули политические партии, общественные объединения, кандидатами стали самовыдвиженцы.

Если раньше в Казахстане действовала пропорциональная избирательная система: в парламентских выборах могли участвовать только представители политических партий в соответствии с партийными списками. То сегодня избиратели смогут голосовать за отдельного кандидата.





Фото: Independ.kz





Руководитель городского штаба "За честные выборы" Бауыржан Макулбаев отметил, что они своей основной задачей ставят разъяснение законов, оказание правовой помощи, консультации. Юристы занимают нейтральную позицию, в то же время обеспечивают полной информацией население. Всего по городу Алматы действует 16 палат юридических консультантов, пока что за правовой помощью никто из кандидатов не обращался.





Фото: Independ.kz





"На сегодняшний день нами проведено порядка 30 встреч с крупными коллективами предприятий Алматы. Мы разъясняем нормы действующего выборного законодательства. Мы хотим, чтобы каждый человек знал свои права и обязанности, только так мы можем обеспечить честность и прозрачность выборов. Мы ни за кого не агитируем, никого не выдвигаем, мы разъясняем нормы права". Бауыржан Макулбаев

Член Палаты юридических консультантов города Алматы Бауыржан Байтагуров рассказал о правах и обязанностях наблюдателей во время выборного процесса.





Фото: Independ.kz





"Наблюдатели обязаны действовать согласно выборному законодательству, они не имеют права вмешиваться в выборную деятельность. Они сторонние наблюдатели, и если есть нарушения, то необходимо их фиксировать". Бауыржан Байтагуров

Также было отмечено, что с момента окончания срока регистрации и до окончания агитационной кампании кандидаты, политические партии, выдвинувшие партийный список, имеют право на агитацию и пропаганду своей предвыборной программы.

В завершение юристы призвали компании, занимающиеся наружной рекламой, СМИ, блогеров и владельцев пабликов в соцсетях предоставить равные права и возможности для агитационной работы.

В свою очередь кандидаты в своих агитационных программах не должны нарушать законодательство, не унижать чужое достоинство и не прибегать к незаконным методам агитации.