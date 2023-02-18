В Кызылорде во дворе частного дома полицейские нашли 26 туш сайгаков
Фото: gov.kz
Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Кызылординской области и совместными оперативно-розыскными работами Аральского районного отдела полиции и РГКП "Охотзоопром" в ходе досмотра во дворе дома 37-летнего жителя района изъято 26 туш сайгаков, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.
339 ч. 2 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под
угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или
животных, их частями или дериватами".
"Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы". Пресс-служба ДП Кызылординской области
Обстоятельства происшествия выясняются.
6 февраля группу из четырех человек задержали при попытке сбыть партию сайгачьих рогов в Талдыкоргане.
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