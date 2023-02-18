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События в Украине: Киев ждет приглашения о вступлении в НАТО летом, в трех областях страны отключили свет

НАТО и Украина Фото: pixabay
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.
  • Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщил МИД Японии.
  • Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.
  • Около половины стран ЕС согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
  • Власти Германии с начала русско-украинского конфликта заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.
  • Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти".
  • Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 мм, чтобы "помочь Украине", передает агентство Рейтер.
  • Около половины стран Европейского союза согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
  • Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года.
  • Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях.

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