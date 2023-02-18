События в Украине: Киев ждет приглашения о вступлении в НАТО летом, в трех областях страны отключили свет

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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.

Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщил МИД Японии.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.

Около половины стран ЕС согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Власти Германии с начала русско-украинского конфликта заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.

Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти".

Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 мм, чтобы "помочь Украине", передает агентство Рейтер.

Около половины стран Европейского союза согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года.

Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях.

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