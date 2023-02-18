События в Украине: Киев ждет приглашения о вступлении в НАТО летом, в трех областях страны отключили свет
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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.
- Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщил МИД Японии.
- Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.
- Около половины стран ЕС согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Власти Германии с начала русско-украинского конфликта заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.
- Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти".
- Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 мм, чтобы "помочь Украине", передает агентство Рейтер.
- Около половины стран Европейского союза согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года.
- Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях.
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