В Алматинской области подростки из-за талых вод оказались отрезанными от села

Фото: gov.kz

Вечером 18 февраля в селе Узынагаш Жамбылского района за скотным рынком "Аманат" трое подростков из-за разлива талых вод из арычной сети и подтопления поляны, остались отрезанными от населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

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