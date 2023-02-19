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В Алматинской области подростки из-за талых вод оказались отрезанными от села

спасатели Фото: gov.kz
Вечером 18 февраля в селе Узынагаш Жамбылского района за скотным рынком "Аманат" трое подростков из-за разлива талых вод из арычной сети и подтопления поляны, остались отрезанными от населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехали сотрудники Департамента по ЧС. По прибытию выяснилось, что мальчишки играли на поляне и из-за подъема талых вод не смогли самостоятельно вернуться домой.

"Силами сотрудников и техники ОЧС Жамбылского района дети были благополучно эвакуированы. В медицинской помощи не нуждались". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели региона призвали родителей не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.


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