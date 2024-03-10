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Талые воды затопили дома в селе Алматинской области

Талые воды затопили дома в селе Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 23:12 Фото: скриншот с видео
В селе Коскудык близ города Конаев 10 марта талые воды затопили пять дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, из-за повышения температурного фона произошло обильное таяние снега и поступление талой воды с полей и равнинной местности с северо-западной части села Коскудык.

"В результате по ул.Турксибская подтопило пять дворовых территорий, всего по этой улице 30 жилых домов. Силами ДЧС и местных исполнительных органов с использованием экскаватора проводятся работы по отводу скопившейся талой воды", – говорится в сообщении.

ЧП устраняют 34 человека и восемь единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

"Угрозы подтопления жилых домов нет. По состоянию на 22:00 визуально уровень поступающей воды снизился", – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что 8 марта в 17:00 на 194 км трассе республиканского значения А-26 Кандыагаш – Эмби – Шалкар – Ыргыз растаял снег, что привело к подтоплению дороги. 

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