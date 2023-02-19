Активист Маханбаев может вести предвыборную агитацию через доверенных лиц – ЦИК

Алматинский активист Косай Маханбаев, находящийся под домашним арестом, может вести агитацию на выборах в маслихат через своих доверенных лиц, передает Zakon.kz.

Как пояснила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, по закону для агитации каждый кандидат имеет право привлекать своих доверенных лиц.



"Вопрос коммуникаций с доверенными лицами, конечно, открыт, в связи с тем, что он (Маханбаев) находится под домашним арестом и у него ограничено общение. Но право осуществлять агитацию через доверенных лиц у него есть, это законом предусмотрено". Член ЦИК Анастасия Щегорцова

Как стало известно ранее, общественный активист Косай Маханбаев зарегистрирован одним из территориальных избиркомов в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы.

Он является подозреваемым в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года. Сейчас Косай Маханбаев находится под домашним арестом.