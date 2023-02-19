Рыбакина стартовала с победы на женском "Мастерсе" в ОАЭ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно начала свои выступления на крупном международном турнире WTA 1000 Дубай то с призовым фондом 2 778 468 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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Лучшая теннисистка Казахстана на старте турнира в парном разряде вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой переиграла Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Лауру Зигемунд (Германия) – 6:2, 6:4. Соперницы были в качестве 8-х сеяных данных состязаний.



После этой победы Рыбакина испытает себя в одиночном разряде, где она выйдет против представительницы Канады и чемпионки US Open-2019 Бьянки Андрееску. Канадка ныне занимает 36-ю строчку женского мирового рейтинга, а наша спортсменка посеяна в Дубае под 9 номером.

Данный поединок пройдет 20 февраля, начало – в 22:30 по времени Астаны.