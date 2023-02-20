Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков

Как пройдет предстоящая неделя, на что обратить внимание и от чего лучше поберечься расскажет каждому знаку зодиака, Zakon.kz.

Овен

Первые дни недели будут очень плодотворными. Они подойдут для того, чтобы взяться за новое дело: вы быстро поймете, как добиться в нем успеха, справиться с тем, что раньше не получалось. Полезно будет проявить инициативу в работе. Если вы в одиночку возьметесь за какое-то сложное дело и преуспеете в нем, это не останется незамеченным. Люди, которые раньше сомневались в ваших способностях, поймут, как сильно ошибались. Вскоре они предложат вам что-то интересное, например, сотрудничество на очень выгодных условиях.

Во второй половине недели полезно будет сосредоточиться на достижении долгосрочных целей и делового, и личного характера. Вы поймете, как нужно действовать, чтобы добиться нужного результата, быстро договоритесь с теми, чья помощь может вам пригодиться. А еще вам просто повезет, и получить нужный результат окажется легче, чем вы ожидали.

Телец

Что бы вы ни планировали на эту неделю, имейте в виду, что добиться нужных результатов быстро едва ли удастся. Возможны задержки в делах, мелкие трудности, из-за которых не сразу удастся завершить начатое. Некоторые Тельцы столкнутся с совершенно неожиданными проблемами. К счастью, рядом будут люди, которые помогут с ними справиться, дадут хорошие советы, да и в целом поддержат вас.

Середина недели окажется особенно благоприятной для сотрудничества, поиска единомышленников, взаимодействия с людьми, поддержкой которых вы хотели бы заручиться. Возможны полезные знакомства и интересные предложения. Однако есть опасность, что в это же время вас попытаются вовлечь в какие-то сомнительные мероприятия, так что будьте настороже.

Последние дни недели будут особенно щедры на приятные сюрпризы и хорошие новости. А еще они хорошо подойдут для романтических поездок.

Близнецы

Начало недели будет особенно благоприятным для общения. В это время вам легко будет ладить с очень разными людьми, в том числе с теми, кто совсем на вас не похож. Ваши знания и опыт будут полезны всем, вы многим поможете, и это не потребует усилий. Не исключены полезные знакомства, встречи, которые положат начало долгому и важному для вас сотрудничеству. Но и романтические увлечения вероятны. То, как будут складываться такие отношения, зависит от того, проявите ли вы инициативу.

Вторая половина недели будет более сложной. Дел станет больше, и для того чтобы разобраться со всем, нужно будет потрудиться. Но вы справитесь со всеми проблемами. Вероятны перемены к лучшему в семье, какие-то хорошие новости, важные для вас и ваших близких. Это хорошее время для домашних дел, решения бытовых вопросов, крупных покупок. Могут появиться планы, связанные с переездом, приобретением недвижимости или началом строительства.

Рак

Довольно сложно будет сосредоточиться на делах в начале недели, будет желание все отложить на потом и просто отдохнуть. Но обстоятельства едва ли позволят вам это сделать. Куда вероятнее, что появятся задачи, требующие немедленного решения, и вам нужно будет приложить усилия, чтобы справиться с ними. Окружающие могут вмешиваться в ваши дела чаще, чем обычно, порой тем самым создавая трудности. Старайтесь не раздражаться, сохранять спокойствие, это позволит избежать конфликтов.

Вторая половина недели будет насыщенной и многообещающей. Это время откроет новые возможности перед теми, кто возьмется за какие-то творческие проекты. Впрочем, удачные дни ждут и Раков, которые активно ведут переговоры, выступают на профессиональных мероприятиях, организовывают рекламные кампании или участвуют в них. Будет много интересных встреч, вероятны полезные знакомства.

Лев

В первые дни недели вам предстоит многое сделать. Многим Львам нужно будет сосредоточиться на решении чужих проблем, на время забыв о собственных. Других эта ситуация заставила бы нервничать, а вы сохраните спокойствие, поэтому не допустите ошибок и быстро добьетесь нужного результата. Будет шанс добиться успеха в том, что долго не получалось. Но для этого придется приложить некоторые усилия. Важно не лениться и не рассчитывать на то, что все за вас сделает кто-то другой.

Во второй половине недели вы сможете сосредоточиться на том, что давно вас интересовало. Это время подойдет для учебы, а также для общения с людьми, опыт которых может быть вам полезен. Благоприятным оно будет и для решения финансовых вопросов. Не исключены денежные поступления и удачные сделки. Не исключены деловые предложения, обещающие скорый рост доходов.

Дева

Первые дни недели едва ли обойдутся без неудачных совпадений, мелких недоразумений, напряженных моментов. Вероятны разногласия с людьми, с которыми вы прежде неплохо ладили. Профессиональных споров будет гораздо больше, чем обычно. Могут показаться завышенными требования и ожидания руководства, некоторые Девы задумаются о том, не пришло ли время менять работу. Тут важно не спешить с решениями. Интересные предложения могут поступить чуть позже.

Вторая половина недели будет совсем другой: насыщенной, многообещающей, плодотворной. Вы разберетесь с делами, накопившимися за последнее время, решите вопросы, которые давно требовали внимания. Это время многим Девам обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также удачные сделки. А еще возможны приятные события в семье, хорошие новости, которые поднимут настроение и вам, и вашим близким.

Весы

Начало недели принесет много интересных идей. Стоит поделиться ими с союзниками: благодаря их поддержке вы сможете сразу реализовать задуманное. Рабочих задач будет больше, чем вы ожидали, и не сразу станет ясно, за что нужно браться в первую очередь, как правильно расставить приоритеты. Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки помогут.

Стоит быть внимательнее Весам, которые планируют сменить работу, начать сотрудничать с новыми партнерами. Возможны трудности и разочарования; некоторые договоренности, на исполнение которых вы рассчитывали, будут нарушены.

Вторая половина недели обещает перемены к лучшему в деловой сфере. Изменятся к лучшему отношения с коллегами и руководством, станет проще находить общий язык с теми, с кем вы прежде не ладили. Будет шанс успешно завершить дело, казавшееся почти безнадежным.

Вероятны разногласия с близкими, споры из-за пустяков. Но вы не допустите серьезного конфликта, найдете способ быстро восстановить гармонию и взаимопонимание.

Скорпион

Начало недели окажется довольно беспокойным. Сложно будет не переживать из-за пустяков, не принимать близко к сердцу незначительные события. Стоит быть особенно внимательными Скорпионам, работа которых требует сосредоточенности и точности. К сожалению, велика вероятность ошибок и просчетов. Однако влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым днем.

Вторая половина недели порадует новыми возможностями, даст шанс осуществить то, что вы задумали раньше. Заметно улучшится настроение, вера в себя вернется к тем, кто ее утратил. Последние дни недели будут благоприятными для поездок. Можно отправиться в дорогу в одиночку или в компании близких людей, в любом случае вы отлично проведете время.

В течение всей недели стоит быть осторожнее в финансовых делах. Лучше не спешить со сделками и покупками. Прежде чем принимать какие-то серьезные решения, связанные с деньгами, посоветуйтесь с людьми, мнению которых доверяете.

Стрелец

Подходящая неделя для того, чтобы взяться за важные дела, долгосрочные проекты. Многое будет получаться хорошо: благодаря собственным знаниям и поддержке звезд вы добьетесь успеха там, где всерьез на него не рассчитывали. Очень полезно будет проявить инициативу в работе. Вы сможете упрочить свои позиции, заручиться поддержкой людей, способных на многое.

Особенно благосклонны звезды будут к Стрельцам, работа которых связана со сбором и анализом информации, образованием и культурой, а также с организацией общественных мероприятий. Таким представителям знака чаще, чем обычно, придется быть на виду, и это окажется очень полезным.

Отношения с окружающими не всегда будут складываться ровно, но вы ко всем найдете подход. Удастся избежать семейных конфликтов, мирно договориться с близкими о том, из-за чего прежде было много разногласий.

Козерог

Проявите настойчивость, и у вас все получится. Неделя подойдет для того, чтобы восстановить старые деловые связи и обзавестись новыми. Ладить с окружающими окажется легко, многих вы будете понимать с полуслова. Не последнюю роль сыграет ваше обаяние: новые знакомые не смогут ни сопротивляться вашему обаянию, ни отказать вам в помощи, если вы о ней попросите.

В первой половине недели можно проявлять инициативу в личных отношениях. Во второй же стоит быть осторожнее: вы рискуете проявить излишнюю настойчивость и этим огорчить человека, который вам симпатичен.

На этой неделе у вас появится особенно много необычных идей. Даже к обычным делам вы будете подходить творчески, и это поможет добиться заметного успеха. Смелые эксперименты окажутся удачными.

Водолей

Подходящая неделя для делового общения, важных переговоров, публичных выступлений. О своих идеях и планах вы расскажете так, что к ним никто не сможет остаться равнодушным. Вы на многих произведете самое благоприятное впечатление. О сотрудничестве с вами задумаются люди, от которых многое зависит. У Водолеев, занятых бизнесом, появятся партнеры, благодаря которым представители знака смогут взяться за масштабные и прибыльные проекты.

С близкими будьте особенно терпеливы. Не исключены моменты недопонимания, мелкие обиды, которые омрачат отношения. Воздержитесь от критических замечаний, а также шуток, которые могут быть неправильно поняты. Во второй половине недели может быть непросто ладить со старшими родственниками. Но природная деликатность позволит вам избежать конфликтов с ними.

Рыбы

Неделя будет очень плодотворной. Вы быстро поймете, на чем стоит сосредоточиться, правильно расставите приоритеты и не станете тратить время на пустяки. Пригодится умение быстро ориентироваться в ситуации и корректировать планы, чтобы в полной мере использовать те возможности, которые откроются перед вами. Удастся найти надежных союзников, снова договориться о совместных действиях с людьми, чьи знания и опыт уже не раз помогали вам раньше. Хорошо сложатся деловые поездки, для некоторых Рыб они станут началом нового этапа карьеры.

Лучше не откладывать надолго важные дела, потому что со временем влияние позитивных тенденций будет снижаться. Серьезные вопросы с близкими тоже стоит обсуждать в первой половине недели – так будет проще договориться, найти решения, которые понравятся всем.