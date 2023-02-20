40 человек заболели коронавирусом в Казахстане

За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, на сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 1 664 человека: в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 552.

• в тяжелом состоянии – 4 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 407 281 случай заболевания коронавирусом. Смертельными оказались 13 846.