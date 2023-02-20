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Стандарт казахских пород собак разработали в Казахстане

Разработан стандарт казахстанских пород собак Фото: Zakon.kz
Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал стандарт казахских пород собак, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработан стандарт пород собак тазы и тобет.

Так, в описании говорится, что собака тазы – среднего и выше среднего роста, сухого крепкого типа сложения индекс растянутости около 103.

Окрас у нее черный, белый, красный и серый всех оттенков. Все окрасы могут быть как сплошными, так и пегими. Возможна "мазурина": чернота на морде, ушах и нижних частях конечностей. Уши висячие, тонкие, слегка приподнятые на хрящах, посаженные на уровне или чуть выше внешнего угла глаз, покрыты мягким волнистым волосом, спускающимся на 5-6 сантиметра ниже концов ушей. 

При движении – мягкая рысь, при преследовании зверя – быстрый карьер.

У тобета шерсть густая, грубая, прямая, с хорошо развитым, но не длинным подшерстком (короче остевого волоса). На голове и передней поверхности конечностей шерсть короткая, прямая, плотно прилегающая.  Шерстный покров с не длинным (4-5 сантиметров) и хорошо прилегающим волосом со слабо развитой, не выделяющейся уборной шерстью.

Окрас пегий или пятнистый с большой долей крупных цветных пятен, зонарный, рыжий всех оттенков, белый. Допускается крап в тон окраса.

Стандарт подробно описывает рост собаки и все части ее тела (размер, состояние кожи, уши, нос, глаза, хвост, передние и задние конечности, походка, движения и т.д), также говорится о возможных недостатках и пороках.

Документ планируется ввести в действие 1 июля 2023 года.

Проект приказа об утверждении стандарта размещен на сайте Открытые НПА до 3 марта.

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