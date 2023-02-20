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Бывшие президенты Кыргызстана встретились с Садыром Жапаровым

президенты Кыргызстана Фото: Facebook/Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со всеми бывшими главами государства. На встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков, сообщает Zakon.kz.

Садыр Жапаров сообщил, что он сел за один стол со всеми бывшими главами государств ради стабильности. Встреча прошла на нейтральной территории – в Дубае.

По словам действующего президента, из-за отсутствия единства и борьбы за власть, страна "застревает в углу Центральной Азии".

Он отметил, что сейчас кыргызстанцы делятся на север-юг, на семь регионов, становятся сторонниками того или иного президента, "тем самым весь кыргызский народ может разделиться на семь частей".

"Однако мы должны думать о будущем кыргызского народа и не делиться на "Бакиевских", "Акаевских", "Отунбаевских", "Атамбаевских", "Жээнбековских", "дакансашников" (пока их лидеров не объединить, народ тоже не объединится). Меня давно тяготила мысль о том, что если объединить всех президентов, которых избрал народ, чей срок закончился печально, то, возможно, мы станем единым народом, сплоченным в один кулак. Есть поговорка, что "останки султана не оскверняются"! Конечно, бывшие президенты высказали свои претензии и обиды друг другу. Свои ошибки они признали. Самое главное – они простили друг друга. Я тоже рассказал о планах. Моя цель – объединить сторонников бывших президентов, единодушно развивать народ и экономику страны".Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана добавил, что у каждого из бывших глав государства были ошибки, после которых произошли печальные события. Во времена Акаева были аксыйские события, Временного правительства – июньские, Жээнбекова – октябрьские. 

Алмазбек Атамбаев – единственный, кто прокомментировал встречу экс-президентов. Он отметил, что "установление мира и единства в стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы". Во время появления Бакиева, Атамбаев покинул встречу.

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Акаев Аскар Атамбаев Алмазбек Бакиев Курманбек Жапаров Садыр Жээнбеков Сооронбай Отунбаева Роза Кыргызстан
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