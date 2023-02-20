Эхо Петропавловского ЧП: как начали охранять детей в других городах?

После нападения в петропавловской школе на учеников девятиклассника с топором вопрос безопасности детей встал с новой силой. Какие дополнительные меры начали предпринимать в казахстанских школах, разбирались корреспонденты Zakon.kz.

Усть-Каменогорск: безопасность детей в школе – забота родителей?

События прошедшей недели, когда в Усть-Каменогорске буквально каждый день сообщали о якобы заложенных в учебных заведениях взрывных устройствах, не на шутку встревожили горожан. Потом случилось ЧП в школе Петропавловска.

В результате многие из родителей заявили, что настаивают на дистанционном обучении своих детей, хотя бы на период, пока не будет обеспечена безопасность в школах.

Фото: Zakon.kz

"Я мама ученика школы №7. Прошу перевести детей на дистанционный формат обучения. На данный момент в связи со сложившейся угрожающей обстановкой в нашем городе, учитывая молчание наших властей, мы не чувствуем, что наши дети находятся под защитой. Поэтому данный формат обучения будет являться гарантией безопасности наших детей", – говорит в опубликованном на одном из местных пабликов видео, жительница Усть-Каменогорска Екатерина Лоталина.





В комментариях предложение женщины многие поддержали.

Родители школьников готовы обратиться во все необходимые инстанции, чтобы их услышали.

"Я требую власть разобраться в ситуации с минированием наших школ. (…) Если нет такой возможности обезопасить наших детей в школе, значит, нужно переводить их на дистанционный режим. А в Петропавловске налетел с топором – порубил детей, что нам ожидать? Где безопасность? Кто нам ее может гарантировать? Я требую прояснить эту ситуацию! Пожалуйста, обратите на нас внимание", – говорит жительница.

Женщина рассказала, как ее дочь-четвероклассница каждый раз после эвакуации в школе приходила домой и говорила: "Мне страшно".

Еще сложнее эвакуацию в школе переживают малыши. Мало того, что это психологически серьезный стресс, так еще дети мини-центров и начальной школы вынуждены ждать, пока за ними придут родители.

"У меня дочка учится в первом классе. После сообщения о заложенном взрывном устройстве, учитель стала собирать детей. Я отпрашиваюсь с работы, прибегаю за ребенком, а они в подъезде дома стоят! Учитель, спасибо ей, завела детей в подъезд, чтобы дети не замерзли, зима все-таки на улице. Стоят там и ждут, когда родители их заберут. Это нормально?", – спрашивает жительница города Ольга.

По ее словам, девочка замерзла, испугалась, всю дорогу плакала. Женщине пришлось везти ребенка к себе на работу.

"А завтра что будет? Может, лучше дома ее оставить или, пока есть время, к бабушке отвезти и не водить в школу?" – говорит Ольга.

В управлении образования ВКО прокомментировали ситуацию.

"Я очень понимаю родителей. Если у них есть опасения, то они могут написать заявление о том, чтобы перевести ребенка на дистанционное обучение в связи с создавшейся ситуацией. Я думаю, что учителя должны понять ситуацию и пойти навстречу. Уверена, что и родители успокоятся и может, уже не через неделю, а через день приведут ребенка", – говорит руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.

И, по сути, это пока все, что могут предложить чиновники от образования. Сегодня в государственных школах детей встречает либо охранник преклонных лет, либо дежурная сотрудница школы, чаще – техничка. Ни тот, ни другой не имеют права проверять рюкзаки школьников, правда, в некоторых школах взрослых не пускают дальше первого этажа и без предъявления удостоверения личности.

О каких-либо дополнительных мерах безопасности в школах Усть-Каменогорска даже на фоне ежедневных сообщений о "минировании" пока никто не слышал – ни учителя, ни родители. Директора школ ситуацию и вовсе не комментируют.

В Актау часть родителей возражают против турникетов

В 60-ти школах Мангистауской области установили турникеты на проходной. Эту работу начали еще в 2022 году. Пропускной режим по специальным карточкам действует пока в 25-ти школах. В управлении образования отмечают – такие турникеты не позволят пройти в школу посторонним. Однако многие родители возражают против установки дополнительных устройств при входе в школу.

Фото: Zakon.kz

"Когда нам сказали, что будут устанавливать турникеты, больше половины классного родительского чата были против. И я тоже сначала была возмущена, ведь при пожаре здесь может возникнуть столпотворение и давка. Но в школе нам все разъяснили, показали, что проходы будут свободны в случае пожара, а турникеты не позволят пройти незнакомцам. Кроме того, каждый родитель в мобильном приложении может посмотреть – в какое время ребенок зашел в школу и во сколько вышел", – говорит Екатерина Степанова, мама двух школьников.

Кроме того, еще в конце 2022 года к центру оперативного управления были подключены системы видеонаблюдения школ, детских садов, колледжей и ВУЗов. В департаменте полиции сообщили, что в 182 школах выведено 5041 камера видеонаблюдения, в стольких же детских садах выведено 3862 камер, в 22 колледжах – 703 камеры и одном ВУЗе – 27 камер. Все они, по заверениям полицейских, в рабочем состоянии. Во всех учебных заведениях региона дежурит специализированная охрана, работают тревожные кнопки, подключенные к ЦОУ и охранным агентствам.

"Со всеми руководителями организаций образования было проведено общее собрание. В нем участвовали представители органов ЧС и полиции. Директорам даны указания – усилить охрану и пропускной режим в школах. Охрана и вахтеры обязаны требовать удостоверения личности и фиксировать каждого посетителя", – отмечает руководитель отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания управления образования Мангистауской области Куралай Газимова.

В течение двух дней в школах области также пройдут общие собрания с родителями учеников – здесь разъяснят алгоритмы поведения при чрезвычайных ситуациях. В регионе создают мониторинговые группы, которые проверят безопасность в учебных заведениях.

В Абайской области не все школы подключили к Центру оперативного реагирования

С 20 февраля во всех школах Абайской области стартовала проверка мер безопасности для учащихся. Уже проведен тщательный анализ наличия камер видеонаблюдения, турникетов, металлоискателей, тревожных кнопок и готовности мер пожарной безопасности.

Как сообщил руководитель управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев, на сегодняшний день 303 школы, имеющиеся в области, укомплектованы камерами видеонаблюдения. В целом, в средних учреждениях образования на текущий момент установлено 7280 камер видеонаблюдения. При этом 85 школ (28% от общего количества) обеспечены аналоговыми видеокамерами, остальные 218 (72%) школ – цифровыми системами видеонаблюдения.

Эта работа началась в Семее, а также в районах, вошедших в состав Абайской области, еще несколько лет назад. Поводом тогда стало несколько фактов незаконного проникновения незнакомцев в школы, в результате которых происходили различного рода ЧП.

Однако в 2022 году, когда в областном центре запускали Центр оперативного управления, оказалось, что многие камеры видеонаблюдения, ранее установленные в учреждениях образования, не имеют достаточно высокой степени качества снимаемого видео. Поэтому в бюджете 2023 года предусмотрены средства на новые видеокамеры, соответствующие стандартам Центра оперативного управления.

"В 2023 году для обновления и приведения в соответствие системы видеонаблюдения и голосового оповещения в 218 школах из местного бюджета предусмотрено 442 млн тенге. на эти средства будут приобретены 4014 видеокамер и 205 систем голосового оповещения", – рассказал Нуржан Ахметкалиев.





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Кроме того, районные школы продолжат подключать к Центру оперативного реагирования Абайской области. На текущий момент таковых лишь 92, или 66% от общего количества школ области.

"В этом году завершаем работу по установке турникетов в 77 оставшихся школах. На сегодня ими оборудованы 73 школы. В ближайшее время завершаются работы по установке турникетов еще в 4 школах на сумму 7 млн тенге", – дополнил Нуржан Ахметкалиев.

Сегодня только в 69 (23%) школах имеются ручные металлоискатели. Чтобы обеспечить до 1 сентября этим оборудованием оставшиеся 234, в областном бюджете предусмотрели 7 млн тенге. Уже объявлен конкурс на покупку металлоискателей через сайт государственных закупок. Еще восемь школ области объявили конкурс на заключение договора со специализированной охраной на объектах образования на общую сумму 14,5 млн тенге. В 77 учреждениях спецохрана уже давно работает.

Родители школьников и представители общественных организаций города, когда речь заходит о мерах безопасности в школах, поднимают совсем иные темы и вопросы. Прежде всего, взрослых волнует контроль за психологическим состоянием детей.

"Работы психолога не хватает для выявления потенциально опасных и агрессивных детей. В этом направлении должна вестись работа на регулярной основе, а не от случая к случаю. А этого на деле нет. Случаи буллинга среди учащихся психологом не отрабатываются, максимум, завуч по воспитательной работе может отреагировать и все на этом. А на что способен человек, доведенный до отчаяния? А если это зерно упадет на психически нездоровую почву?", – поделилась своим мнением мама 9-классницы из Семея Инна Полянская.

По словам члена родительского комитета СОШ №28 Майры Дандыбаевой, работа психолога в школах родителям практически не видна.

"Считаю, что, по результатам тестирования психолог должен поставить в известность классного руководителя и родителя о душевном состоянии ребенка и подростка. На самом деле школьные психологи, педагоги могут оказать большую помощь родителям, ведь через их руки проходят тысячи и тысячи детей", – считает Майра Дандыбаева.

По словам президента ОФ "Центр семьи" в Семее Жанны Жибраевой, работа по обеспечению мер безопасности в школах региона, безусловно, ведется, но не в достаточной мере, как бы хотелось. При желании в школу можно проникнуть без особых проблем, поскольку на вахте сидят люди неквалифицированные, у которых глаз не наметан на подозрительных посетителей.

"На пункте охраны должны сидеть люди опытные, и присматриваться к каждому посетителю. Если человек адекватный, он поймет, что все вопросы задаются для безопасности школьников. А если эти простые вопросы вызовут протест, то это уже повод задуматься: а зачем, собственно, этот человек явился в школу?", – говорит Жанна Жибраева.

Шымкентские власти рапортуют об обеспечении безопасности

Жительница Шымкента Дина Дауренова – мать троих школьников. Семья живет в неблагополучном районе и женщина после нападения в Петропавловске отправляет детей в школу с опаской. Сейчас Дина на некоторое время планирует перевести их на домашнее обучение.

"В школе кто за детьми будет смотреть? Да, там есть камеры, но определенного охранника нет. А если кто-то взрослый, а не школьник придет с оружием и нападет на них? Школы, я считаю, должны охранять физически сильные люди. А у нас тут везде практически старые бабульки", – недоумевает Дина.

В управлении образования Шымкента заявили, что для усиления безопасности детей были подписаны контракты со специализированными охранными агентствами. За безопасность детей отвечает первый руководитель учебного заведения.

"В 100% образовательных организаций установлены турникеты, системы видеонаблюдения и тревожные кнопки, связанные с Центром оперативного управления Департамента полиции. Все общеобразовательные организации, расположенные в городе, имеют стандартные паспорта для защиты террористических объектов от терроризма. Кроме того, первые руководители и сотрудники были обучены на специальных учебных курсах по борьбе с терроризмом", – сообщили в ведомстве.

В Кызылординской области не все школы соответствуют параметрам видеонаблюдения

В Кызылординской области работают 295 государственных и 24 частных общеобразовательных школ. В областном управлении образования заверили, что все охвачены системой видеонаблюдения, подключенной к центру оперативного управления и дежурным частям полиции.

Но не все они приведены в соответствие с техническими требованиями, на сегодняшний день нужным параметрам отвечают только 135 школ области.

Фото: Zakon.kz





В 2023 году для модернизации систем видеонаблюдения 35 школам выделено 252 млн тенге. Выделяются деньги и на установку систем видеонаблюдения в детских дошкольных учреждениях. Так 28 городским детским садам из местного бюджета направлено 201,6 млн тенге.

На 2023 год из областного бюджета выделено 97,1 млн тенге на установку в 170-ти школах тревожных кнопок.

Согласно приказу Минобра №117, турникеты установлены в организациях образования региона с численностью детей и персонала более 700 человек.

Что касается охранников при входе, то каждая школа решает вопрос по мере своих финансовых возможностей. Тем больше учеников в школе, тем больше этих возможностей. Например, в Кызылорде с охранными агентствами заключили договоры 46 школ из 55. В целом это больше характерно для городских школ. В поселковых и аульных округах на эту работу берут людей по направлению центра занятости.

Карагандинские чиновники считают, что в сельских школах спецохрана не нужна

В Карагандинской области, по данным регионального управления образования, 409 школ. Все они оснащены камерами видеонаблюдения. В Караганде они подключены к центру оперативного управления департамента полиции области, в других городах и поселках – к отделам полиции.

"В школах, где свыше 700 учащихся, согласно правилам установлены турникеты на входе. Если в школу заходит посторонний человек, он сразу же останавливается у турникета и пройти не может. Охрана на входе спрашивает, с какой целью пришел человек. На беседу с классным руководителем или директором, допустим, тогда на вахту приглашается директор. И там на месте решается вопрос, запускать ли его в школу", – рассказывает руководитель отдела жизнеобеспечения в организациях образования Баглан Раимжанова.

В крупных школах, где более 700 учеников, работают сотрудники охранных агентств, соответствующие договоры заключены с 22 агентствами в области в целом. В небольших, в том числе сельских школах, вход контролируют вахтеры. По мнению чиновников, нужды в спецохране в селе нет, так как сельчане все друг друга знают.

"Безопасность детей у нас контроле стоит ежедневно. Каждый день проходят совещания. И на этих совещаниях мы постоянно говорим о безопасности. Дети из "тяжелых" семей, где допустим папа пьет или драки устраивает дома, находятся под присмотром. Кроме того, отделы полиции консультируют сотрудников образования, как вести себя в таких ситуациях. Потом полицейские выходят на проверку, как на месте будет реагировать охрана или вахтеры", – утверждает Баглан Раимжанова.

Подобные учения для школьной охраны проводят в начале учебного года и в начале календарного года. Кроме того, непосредственно для школьников проводят противопожарные и антитеррористические учения.

"Регулярно проводятся учения противопожарной безопасности для детей. Они все должны знать, в какой момент, куда выходить в случае пожара или опасности. Учения по терроризму также проводятся. Все должны знать, как нужно реагировать, если зашел человек с оружием. После трагедии в Казани мы все это проводили. Сейчас даже техперсонал, знает, что нужно делать. Уборщица, допустим, моет коридор и в этот момент начинается ….( стрельба – авт). Как она должна среагировать? Она должна зайти в ближайший класс. Дети делают то же самое. Заходят в класс. Закрывают двери, баррикадируют вход столами и ложатся на пол подальше от окон и дверей", – объясняет Баглан Раимжанова.

Фото: Zakon.kz





В Петропавловске усиленно ищут слабые места



В Северном Казахстане после ЧП выяснилось, что больше половины школ региона охраняется так же, как и средняя школа №4: ни систем пропуска с турникетами, ни специализированной охраны здесь нет.

Фото: Zakon.kz

Сейчас здесь ищут слабые места в системе безопасности школ. Уже выяснилось, что в СКО специализированная охрана имеется только в 23 школах. Между тем, под категорию школ, где таковая должна присутствовать, в области подпадают 50 учебных заведений.



"Будет создана рабочая группа именно по проверке наличия средств безопасности на объектах образования. Это наличие камер, соответствующих нормам, наличие вывода их в центр оперативного управления органов внутренних дел либо в оперативные части отделов полиции. Также – наличие в тех школах, где это необходимо сделать согласно правилам, турникетов, наличие тревожных кнопок и наличие специализированной охраны". Руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков

После ЧП аким СКО Айдарбек Сапаров поручил акимам районов провести совещание с директорами школ и решить проблему специализированной охраны. На это выделено 100 млн тенге.

Впрочем, в управлении образования уверяют, что работали в этой направлении и раньше, например, школьную безопасность проверяли после ЧП в Казанской гимназии, когда жертвами стрелка стали десятки людей.

О том, что конкретно сделано в школах региона спустя считанные дни после шокирующего ЧП информации нет. Пока чиновники лишь делятся планами, а не итогами их реализации. Пока до конкретных мер дошло только в той самой средней школе №4. Спустя 2 часа после ЧП на портале госзакупок учебное заведение выставило объявление о закупе услуг Центра оперативного управления департамента полиции, к которому подключают школьные видеокамеры.

На вопрос, почему такое объявление появилось только после ЧП и были ли школьные камеры до этого подключены к ЦОУ, Назир Жашибеков заявил, что до конца работы комиссии ничего комментировать не сможет.

В Костанайской области разрабатывают новую систему "Сигнал"

В начале февраля в некоторых школах Костанайской области начала работать лицензированная охрана. Но компетентность и кадровый состав некоторых из фирм уже поставили под сомнение. Дело в том, что сегодня половина охранников – это люди предпенсионного и пенсионного возраста, хотя среди них немало бывших работников подразделений МВД. Поэтому полицейские собираются проверить подготовку сотрудников охранных компаний и их умение действовать в опасных ситуациях.

На оплату услуг по круглосуточному дежурству и осуществлению пропускного режима из бюджета уже выделили 94 млн тенге. Отбор компаний ведется через систему госзакупок. К работе уже приступили фирмы из Костаная, а также из Караганды и Алматы, которые имеют филиалы и набирают костанайцев на работу.

"Обращаю внимание на качество этих компаний, чтобы не получилось, что там будут работать одни пенсионеры. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Лично вам проверить, кто принят на работу, какой контингент, имеют ли они соответствующие навыки в случае необходимости", – ранее сказал аким области Кумар Аксакалов начальнику департамента полиции на одном из совещаний.

По информации управления образования, лицензированная охрана уже введена на 62 объектах из 157. Еще ведутся конкурсные процедуры по 10 школам в Рудном. На оставшиеся 85 учебных заведений необходимо 208 млн тенге. Вопрос финансирования планируют рассмотреть на ближайшей сессии маслихата. В школах, где по инструкции не предусмотрено введение специализированной охраны, безопасность обеспечивают днем вахтеры, а ночью – сторожа.

"Сегодня все объекты образования нашей области оснащены камерами видеонаблюдения (116 детских садов, 455 школ, 25 колледжей). Но с учетом морального и технического износа в текущем году планируется их обновление в 99 организациях образования на 99,5 млн тенге. Также на ближайшую сессию маслихата подадим заявку на выделение 66,3 млн тенге для обновления камер еще в 60 организациях", – пояснила руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

В ведомстве обещают, что до конца 2023 года все камеры будут соответствовать утвержденным стандартам.

Кроме того, в организациях образования, где число учеников и персонала превышает 300 человек, видеокамеры должны быть подключены к дежурным частям отделов полиции, Центрам оперативного управления (ЦОУ), а также должны быть установлены тревожные кнопки.

Но пока из 250 объектов, которые относятся к данной группе, подключены к ЦОУ 219. До начала нового учебного года в регионе планируют подключить еще 31 объект, в том числе 24 детских сада. Но такой технической возможности нет в отделах полиции Амангельдинского, Аулиекольского и Камыстинского районов. Поэтому решать этот вопрос будут акимы данных районов совместно с управлением информатизации.

Тревожные кнопки, которые обслуживают специализированные пультовые охранные агентства, установлены в 210 объектах или на 84%. При этом в нескольких районах отсутствуют сами пультовые охранные агентства, поэтому вопрос установки тревожных кнопок с выводом на районные отделы полиции акиматы будут решать совместно с департаментом полиции.

Для обеспечения безопасности детей в школах костанайские программисты ведут разработку автоматизированной системы диагностирования учащихся "Сигнал". Она позволит выявлять агрессию и аутодеструкции. Пилотный проект планируют запустить в марте в одном из районов области, а с начала нового учебного года – по всей области.

В тоже время начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков отметил еще один важный момент: еще в 2021 году назад был утвержден перечень предметов, запрещенных к проносу в школы, а механизма досмотра учащихся до сих пор нет. И предложил вместе с управлением образования и с участием родителей утвердить единый алгоритм досмотра, где четко определить полномочия досматривающего лица.

"В школах действуют отряды, состоящие из старшеклассников, которые дежурят на этажах. Мы предлагаем им совместно с преподавателями, завучами по учебной части смотреть большие сумки школьников, чтобы они не проносили режущие и другие запрещенные предметы. Я думаю, тут проблем не возникнет, если мы полностью отработаем этот вопрос с общественностью", – предложил начальник департамента полиции.

В Атырауской области считают необходимым ввести в охрану школ полицейских

Всего в регионе 205 школ, а турникеты, системы контроля управления доступом установили в 175.

За последние два года в регионе потратили 88 миллионов тенге на установку 200 тревожных кнопок в школьных и дошкольных учреждениях. Хотя лишь половина учебных заведений находится под защитой частных охранных организаций. После петропавловского ЧП безопасностью школ серьезно озаботились и здесь.

"На территории учебных организаций усилили меры, чтобы туда не заходили посторонние люди. Повысили меры по безопасности обучающихся, все эти вопросы находятся на ежедневном контроле управления образования. В настоящее время 200 общеобразовательных школ снабжены 9109 системами видеонаблюдения, из них 137 присоединились к Центру оперативного управления Департамента полиции", – сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области.

Между тем у многих атыраусцев, чьи дети ходят в школу, в свете последних событий есть вопросы к охране, несмотря на то, что охранники – мужчины средних лет, а не бабушки-вахтерши. Но и они больше наблюдатели, чем реальные стражи порядка.

"В госучреждениях несут охрану полицейские, а в школьных – кто угодно. А между тем, мы ведь доверяем им самое ценное - своих детей. Если бы на входе в школу сидел полицейский, то это как минимум психологически было бы преградой для злоумышленников. Каждую школу также должны проверять специалисты в сфере безопасности и выносить предписание для устранения выявленных недочетов, так же как это делается по пожарной или санитарной части", – считает житель Атырау Андрей Кораблев, чей ребенок ходит в четвертый класс.





Фото: Zakon.kz

Авторы: Кира Мороз, Кирилл Александров, Екатерина Гуляева, Карина Адильбекова, Максут Ибрашев, Ева Гоцкая, Инна Литвиненко, Таисия Колевид, Светлана Новак

