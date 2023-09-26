ЧП в школе Петропавловска: завершено расследование уголовного дела

Полицейские Северо-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела по факту нападения девятиклассника на учеников. Данное ЧП в петропавловской школе произошло в феврале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

О завершении расследования уголовного дела Telegram-каналу patriot_patriot рассказали в областном департаменте полиции:

"Расследование по уголовному делу по факту нападения на учеников средней школы №4 в Петропавловске в настоящее время завершено. Дело передано в прокуратуру на ознакомление для дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу".

В ведомстве уточнили, что дело расследовалось Следственным управлением ДП СКО. Подозреваемый – ученик девятого класса – находится в СИЗО.

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13 февраля 2023 года в Петропавловске в средней школе №4 произошло чрезвычайное происшествие – ученик девятого класса принес на занятия топор и нож, которыми ранил троих детей. Школьникам удалось обезвредить и задержать девятиклассника. По факту нападения было заведено уголовное дело.

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После ЧП в Петропавловске в Минпросвещения заявили, что во всех школах страны проведут проверки безопасности.

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Позднее выяснилось, что мальчику, который напал с топором на школьников, 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". 15 февраля его арестовали.