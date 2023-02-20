Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане на вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

На казахстанский вейпах появятся страшные картинки о вреде курения Фото: Минздрав РК
Минздрав разработал новые эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о предупреждении о вреде потребления жидкостей для электронных систем (вейпы).

Популярные среди молодежи электронные устройства украсят вот такие картинки:


На казахстанский вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

Фото: Минздрав РК


На казахстанский вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

Фото: Минздрав РК


На казахстанских вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

Фото: Минздрав РК

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 марта.

 

Читайте также

Как в Казахстане изменились цены на аренду коммерческой недвижимости

Одинокий японец украл из почтовых ящиков более 1000 открыток

Баян Алагузова показала подросшую внучку

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления