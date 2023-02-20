В Казахстане на вейпах появятся страшные картинки о вреде курения
Фото: Минздрав РК
Минздрав разработал новые эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина, сообщает Zakon.kz.
В частности, речь идет о предупреждении о вреде потребления жидкостей для электронных систем (вейпы).
Популярные среди молодежи электронные устройства украсят вот такие картинки:
Фото: Минздрав РК
Фото: Минздрав РК
Фото: Минздрав РК
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 марта.
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