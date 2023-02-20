В Казахстане на вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

Минздрав разработал новые эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о предупреждении о вреде потребления жидкостей для электронных систем (вейпы).

Популярные среди молодежи электронные устройства украсят вот такие картинки:





Фото: Минздрав РК





Фото: Минздрав РК





Фото: Минздрав РК

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 марта.