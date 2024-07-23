Минздрав изменил предупреждение о вреде курения в местах продажи табачных изделий

Министр здравоохранения приказом от 16 июля 2024 года изменил текст предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Теперь в нем говорится, что в местах, где осуществляется продажа табачных изделий, на видном месте размещается надпись следующего содержания:

"Запрещена продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, лицам в возрасте до двадцати одного года".

Таким образом, в связи с введенным ранее запретом на продажу вейпов из текста предупреждения исключили указание на электронные системы потребления и жидкости для них.

Пункт первый правил теперь гласит, что предупреждение о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 110 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и представляет собой предупредительную надпись о разрушительных последствиях потребления табака и вдыхания табачного дыма для организма человека.

Приказ вводится в действие с 30 августа 2024 года.