Когда необходимо уплатить Единый платеж индивидуальным предпринимателям

С 1 января 2023 года в Казахстане введен Единый платеж для работодателей, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, который необходимо уплатить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что Единый платеж введен для снижения суммарной нагрузки на фонд оплаты труда с ранее действовавших 34% и уплаты плательщиками только за своих наемных работников индивидуального подоходного налога и обязательных социальных платежей, исчисляемых с дохода работников по ниже установленным ставкам:

с 1 января 2023 года – 20 %;

с 1 января 2024 года – 21,5 %;

с 1 января 2025 года – 23,8 %;

с 1 января 2026 года – 24,8 %;

с 1 января 2027 года – 25,8 %;

с 1 января 2028 года – 26,3 %.

В Минтруда отметили, что ежегодное увеличение ставки Единого платежа обусловлено введением с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателя с поэтапным повышением ставки c 1,5% до 5% 2028 году, а также в связи с изменением с 1 января 2025 года для плательщиков Единого платежа ставки социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования с 3,2% до 4,5%.

Единый платеж включает:

индивидуальный подоходный налог (ИПН);

обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ОПВ);

социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (СО);

взносы и отчисления (ВОСМС, ООСМС) в Фонд социального медицинского страхования;

обязательные пенсионные взносы работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд – с 2024 года.

Уплата Единого платежа производится наличными деньгами либо безналичным способом не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, общей суммой через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (Госкорпорация) с указанием месяца, за который перечисляется Единый платеж.

При перечислении Единого платежа в платежном поручении необходимо указывать следующие коды назначений платежа (КНП):

КНП 185 – для перечисления Единого платежа;

КНП 187 – пеня за несвоевременную уплату Единого платежа;

КНП 186 – возврат Госкорпорацией Единого платежа по заявлению плательщика;

КНП 188 – возврат Госкорпорацией пени за несвоевременное перечисление Единого платежа по заявлению плательщика.

Единый платеж распределяется Госкорпорацией по нижеуказанным долям налога и социальных платежей:





Фото: Минтруда РК



