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"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": прогноз от Айдына Кожахмета

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": прогноз от Айдына Кожахмета Фото: Parimatch
Пусть эта избитая фраза выглядит как клише, но данное событие по-настоящему достойно финала. Во всяком случае, эти команды уже знакомы с финальными противостояниями – в конце мая на "Стад де Франс". И мерсисайдцам есть за что поквитаться с королевским клубом.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игровую встречу.

"Ливерпуль"

Если судить по последним двум матчам, то про "Ливерпуль" можно сказать: "пациент скорее жив, чем мертв". В этих встречах подопечные Юргена Клоппа одержали две сверхважные победы, обыграв в ливерпульском дерби злейших врагов из "Эвертона", а затем нанеся совсем недружеский визит "Ньюкаслу" - 0:2.

Пока сложно сказать, возвращаются ли "красные" на свой привычно высокий уровень, но определенная тенденция уже наметилась. Мо Салах, Дарвен Нуньес и Коди Гакпо настроили свой прицел, а юный полузащитник Стефан Байчетич уверенно заменяет в составе травмированного Тьяго Алькантару. Против гостей из Мадрида "Ливерпуль" выйдет явно в приподнятом настроении, с четким ощущением, что жизнь налаживается.

"Реал Мадрид"

Королевский клуб на прошлой неделе вернулся на родину в ранге клубного чемпиона мира, а затем уверенно разобрался с "Эльче" и "Осасуной". Словом, мадридцы подходят к 1/8 финала Лиги чемпионов в отличной форме. Если не считать проблем со здоровьем трех игроков основного состава: участие в матче Карима Бензема, Тони Кросса и Орельена Тчуамени находится под вопросом.

Но и без своих лидеров "Реал" остается суперклубом. Тем более, что в последних матчах разыгрались Марко Асенсио и Федерико Вальверде. Карло Анчелотти есть кем заменить выбывших из состава.

История личных встреч

За последние 5 лет судьба, а точнее слепой жребий, сводила эти клубы дважды: в финале Лиги чемпионов и однажды в четвертьфинале. И каждый раз победителем в этой дуэли оказывался Мадрид. Словом, "Ливерпулю" есть за что поквитаться с извечным обидчиком.

Прогноз на матч

Не буду оригинален и предложу довольно предсказуемую ставку: "обе команды забьют – да". Мои друзья из Parimatch дают на это событие коэффициент 1.59. Но если хотите более острых ощущений, то могу также рекомендовать победу мадридского клуба с нулевой форой. П2 Ф (0) оценивается довольно высоко – 2.20. А ведь "Реал" не проигрывает "Ливерпулю" вот уже 6 матчей подряд.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ливерпуль" - 2.35, Ничья - 3.60, "Реал Мадрид" - 3.00

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