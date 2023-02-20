"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": прогноз от Айдына Кожахмета
Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игровую встречу.
"Ливерпуль"
Если судить по последним двум матчам, то про "Ливерпуль" можно сказать: "пациент скорее жив, чем мертв". В этих встречах подопечные Юргена Клоппа одержали две сверхважные победы, обыграв в ливерпульском дерби злейших врагов из "Эвертона", а затем нанеся совсем недружеский визит "Ньюкаслу" - 0:2.
Пока сложно сказать, возвращаются ли "красные" на свой привычно высокий уровень, но определенная тенденция уже наметилась. Мо Салах, Дарвен Нуньес и Коди Гакпо настроили свой прицел, а юный полузащитник Стефан Байчетич уверенно заменяет в составе травмированного Тьяго Алькантару. Против гостей из Мадрида "Ливерпуль" выйдет явно в приподнятом настроении, с четким ощущением, что жизнь налаживается.
"Реал Мадрид"
Королевский клуб на прошлой неделе вернулся на родину в ранге клубного чемпиона мира, а затем уверенно разобрался с "Эльче" и "Осасуной". Словом, мадридцы подходят к 1/8 финала Лиги чемпионов в отличной форме. Если не считать проблем со здоровьем трех игроков основного состава: участие в матче Карима Бензема, Тони Кросса и Орельена Тчуамени находится под вопросом.
Но и без своих лидеров "Реал" остается суперклубом. Тем более, что в последних матчах разыгрались Марко Асенсио и Федерико Вальверде. Карло Анчелотти есть кем заменить выбывших из состава.
История личных встреч
За последние 5 лет судьба, а точнее слепой жребий, сводила эти клубы дважды: в финале Лиги чемпионов и однажды в четвертьфинале. И каждый раз победителем в этой дуэли оказывался Мадрид. Словом, "Ливерпулю" есть за что поквитаться с извечным обидчиком.
Прогноз на матч
Не буду оригинален и предложу довольно предсказуемую ставку: "обе команды забьют – да". Мои друзья из Parimatch дают на это событие коэффициент 1.59. Но если хотите более острых ощущений, то могу также рекомендовать победу мадридского клуба с нулевой форой. П2 Ф (0) оценивается довольно высоко – 2.20. А ведь "Реал" не проигрывает "Ливерпулю" вот уже 6 матчей подряд.
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры: