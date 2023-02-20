Елена Рыбакина номинирована на международную премию

Лучшая теннисистка Казахстана и 10-я ракетка мира Елена Рыбакина претендует на престижную международную спортивную награду за 2023 год в номинации "Прорыв года", сообщает Zakon.kz.

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Победительница "Уимблдона-2022" и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2023 года стала номинанткой международной спортивной премии Laureus World Sports, передает пресс-служба ФТК. Данной наградой ежегодно отмечают спортсменов в семи номинациях за выдающиеся достижения за прошедший год.

Фото: ktf.kz

Laureus World Sports Awards учреждена в 1999 году, победителей выявляют по двум этапам. Сначала группа по отбору кандидатов, состоящая из авторитетных спортивных редакторов, журналистов и комментаторов из почти 80 стран, голосует и составляют шорт-лист в каждой номинации. Процесс голосования контролируется независимыми аудиторами, затем члены Академии Laureus World Sports тайным голосованием выбирают победителей. Каждый победитель получает статуэтку Laureus, эксклюзивно предоставленную ювелирным Домом Cartier. Эта фигура весом 2,5 кг содержит 670 гр. серебра и 650 гр. золота.

Фото: ktf.kz

За всю историю премии самыми награждаемыми были именно теннисисты. Роджер Федерер побеждал в номинациях пять раз в истории Laureus World Sports Awards, Новак Джокович - четыре, Рафаэль Надаль - два, Серена Уильямс - четыре и Наоми Осака - один.

По одному разу были в числе победителей в номинации "Прорыв года" Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Наоми Осака и Амели Моресмо.

