Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам на 306,2 млрд тенге

На этой неделе в Казахстане начнется процесс выплаты компенсаций по депозитам в тенге. Предварительная сумма заявок по ним составляет 306, 2 млрд тенге. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в финансовых ведомствах.

После 23 февраля 2023 года стартует выплата компенсаций по депозитам в тенге в рамках программы защиты тенговых вкладов. Вкладчики получат премию в размере 10% на минимальную сумму депозита, действовавшего в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно. При этом сумма выплаты не превысит 2 млн тенге.



"По данным на 3 февраля 2023 года банки приняли заявления от вкладчиков на выплату компенсации (премии) по депозитам на 306,2 млрд тенге. Заявления подали 2 590 021 депозиторов", - сообщили Zakon.kz в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Окончательные данные по количеству депозиторов, подавших свое согласие на выплату, и сумма компенсации станут известны позже, в соответствии с правилами выплаты.

"Банки-участники после 23 февраля 2023 года в установленные сроки представляют в КФГД реестр компенсируемых депозитов, соответствующих порядку, предусмотренному правилами. После этого КФГД направляет в АО "Фонд проблемных кредитов" сведения по сумме компенсации", - пояснили в фонде.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко добавила, что всего, по данным КФГД, компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов. При этом объем заявок, поданный на 3 февраля, составляет 92,9% от потенциальной суммы компенсации.

Как и за чей счет будут осуществляться выплаты?

По данным ведомств, 50% от общей суммы компенсации будет выплачиваться за счет средств Министерства финансов РК и 50% - за счет средств Национального банка Казахстана.

Согласно правилам выплаты компенсации, после определения общей суммы компенсируемых депозитов Минфин РК перечислит выделенную на выплату компенсации в "Фонд проблемных кредитов". Национальный банк Казахстана в свою очередь по такому же принципу перечислит средства в АО "Казахстанский фонд устойчивости". Далее фонды направят по 50% банкам-участникам для зачисления на счета депозиторов.

"Полученные средства двумя траншами по 50% "Фонд проблемных кредитов" и "Казахстанский фонд устойчивости" переводят в банки, которые в течение двух рабочих дней перечисляют суммы компенсации на текущие счета депозиторов", - прокомментировали в КФГД.

Так как компенсация будет выплачиваться за счет бюджетных средств и Нацбанка, давления на финансовые показатели банков-участников и банковский сектор выплата компенсаций не окажет, добавили в АФК.

Согласно информации, опубликованной на сайтах банков, перечисление компенсации на счета вкладчиков ожидается в марте текущего года.

Новость по теме Компенсации по тенговым депозитам будут выданы на более чем 300 млрд тенге

Программа защиты тенговых вкладов была запущена в 2022 году. Ее цель - обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать привлекательность тенговых депозитов на фоне геополитических рисков и волатильности возникших в прошлом году.

По условиям программы, для получения компенсации казахстанцам было необходимо иметь действующий вклад по состоянию на 23 февраля 2022 года и сохранить его в течении 12 месяцев. При этом в программе не участвуют условные вклады и депозиты до востребования. При досрочном закрытии вклада компенсация также начислена не будет.

Поясняется, что премия составит 10% от наименьшей суммы, которая находилась на депозите в течение года. Для получения компенсации, вкладчикам было необходимо подать соответствующее заявление через онлайн-ресурсы и приложения банков. Прием заявок проводился до 10 февраля 2023 года.

Автор: Ольга Кудряшова