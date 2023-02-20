Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам на 306,2 млрд тенге

Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам на 306,2 млрд тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На этой неделе в Казахстане начнется процесс выплаты компенсаций по депозитам в тенге. Предварительная сумма заявок по ним составляет 306, 2 млрд тенге. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в финансовых ведомствах.

После 23 февраля 2023 года стартует выплата компенсаций по депозитам в тенге в рамках программы защиты тенговых вкладов. Вкладчики получат премию в размере 10% на минимальную сумму депозита, действовавшего в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно. При этом сумма выплаты не превысит 2 млн тенге.

"По данным на 3 февраля 2023 года банки приняли заявления от вкладчиков на выплату компенсации (премии) по депозитам на 306,2 млрд тенге. Заявления подали 2 590 021 депозиторов", - сообщили Zakon.kz в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Окончательные данные по количеству депозиторов, подавших свое согласие на выплату, и сумма компенсации станут известны позже, в соответствии с правилами выплаты.

"Банки-участники после 23 февраля 2023 года в установленные сроки представляют в КФГД реестр компенсируемых депозитов, соответствующих порядку, предусмотренному правилами. После этого КФГД направляет в АО "Фонд проблемных кредитов" сведения по сумме компенсации", - пояснили в фонде.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко добавила, что всего, по данным КФГД, компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов. При этом объем заявок, поданный на 3 февраля, составляет 92,9% от потенциальной суммы компенсации.

Как и за чей счет будут осуществляться выплаты?

По данным ведомств, 50% от общей суммы компенсации будет выплачиваться за счет средств Министерства финансов РК и 50% - за счет средств Национального банка Казахстана.

Согласно правилам выплаты компенсации, после определения общей суммы компенсируемых депозитов Минфин РК перечислит выделенную на выплату компенсации в "Фонд проблемных кредитов". Национальный банк Казахстана в свою очередь по такому же принципу перечислит средства в АО "Казахстанский фонд устойчивости". Далее фонды направят по 50% банкам-участникам для зачисления на счета депозиторов.

"Полученные средства двумя траншами по 50% "Фонд проблемных кредитов" и "Казахстанский фонд устойчивости" переводят в банки, которые в течение двух рабочих дней перечисляют суммы компенсации на текущие счета депозиторов", - прокомментировали в КФГД.

Так как компенсация будет выплачиваться за счет бюджетных средств и Нацбанка, давления на финансовые показатели банков-участников и банковский сектор выплата компенсаций не окажет, добавили в АФК.

Согласно информации, опубликованной на сайтах банков, перечисление компенсации на счета вкладчиков ожидается в марте текущего года.

Новость по теме

Компенсации по тенговым депозитам будут выданы на более чем 300 млрд тенге

Программа защиты тенговых вкладов была запущена в 2022 году. Ее цель - обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать привлекательность тенговых депозитов на фоне геополитических рисков и волатильности возникших в прошлом году.

По условиям программы, для получения компенсации казахстанцам было необходимо иметь действующий вклад по состоянию на 23 февраля 2022 года и сохранить его в течении 12 месяцев. При этом в программе не участвуют условные вклады и депозиты до востребования. При досрочном закрытии вклада компенсация также начислена не будет.

Поясняется, что премия составит 10% от наименьшей суммы, которая находилась на депозите в течение года. Для получения компенсации, вкладчикам было необходимо подать соответствующее заявление через онлайн-ресурсы и приложения банков. Прием заявок проводился до 10 февраля 2023 года.

Автор: Ольга Кудряшова

Читайте также

Курс доллара поднялся почти на 3 тенге на торгах 20 февраля

Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 февраля

Средний размер пенсии вырос в Казахстане

Динара Халдарова
Интересное Банки Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления