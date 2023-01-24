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Компенсации по тенговым депозитам будут выданы на более чем 300 млрд тенге

Компенсации по тенговым депозитам будут выданы на более чем 300 млрд тенге Фото: pixabay
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили о том, что общая сумма компенсации по тенговым депозитам может превысить 300 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 20 января 2023 года банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 млрд тенге. Это составляет 92,3% от потенциальной суммы компенсации, положенной государством", – говорится в сообщении КФГД.

Отметим, что срок подачи заявлений на выплату компенсации продлен, теперь вкладчики могут обратиться в банки до 10 февраля 2023 года включительно.

Всего компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов, отмечают в КФГД. По статистике, 94% граждан, владеющих депозитом на сумму более 1 млн тенге, подали заявления на получение компенсации.

"Мы хотим напомнить, что вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие Правилам программы, разработанной Министерством финансов и Национальным Банком Казахстана. Депозиторы, которые еще не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля 2023 года включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке"Заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов

Ранее сообщали, что датой окончания приема заявок было 1 января 2023 года, но в связи с тем, что большинство казахстанцев никаких заявок так и не подали, было решено продлить этот срок до 10 февраля. 

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