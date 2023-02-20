Экономика США остается сильной: ФРС настроена на "ястребиную риторику"

Последние два торговых дня инвесторы оценивали вышедшие статданные, которые оказались не в пользу роста рынка, сообщает Zakon.kz.

Wall Street закрылась снижением на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Это усиливает опасения по поводу того, что американский Центральный банк продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, пишет CNBC.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. – до 194 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 195 тыс., а не 196 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 200 тыс.

Сильные статданные могут стать отличным мотиватором для ФРС, чтобы и дальше продолжать закручивать гайки.

Все дело в инфляции

Руководители Федеральных резервных банков склоняются не просто к усилению денежно-кредитной политики, но даже, можно сказать, к ее ужесточению.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер во время мероприятия в Университете Южной Флориды в минувший четверг, 16 февраля, заявила, что Штаты еще далеки от достижения целевого индикатора.

"Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким. Пока преждевременно делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется", – сказала Лоретта Местер.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, о чем свидетельствуют данные министерства труда страны, вышедшие 15 февраля.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен – в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении – максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго – на 5,4%.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, в свою очередь, в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем. То есть речь идет уже о повышении не на 25 базисных пунктов, а как минимум на 50 б. п.

Что происходит на рынке акций

Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, промышленности и потребительских товаров.

В четверг, 16 февраля, после выхода сильных статданных индексы пошли вниз. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг снизился на 431,2 пункта (-1,26%) и составил 33696,85 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 57,19 пункта (-1,38%) – до 4090,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 214,76 пункта (-1,78%) и составил 11855,83 пункта.

В пятницу, 17 февраля, индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. С одной стороны, укрепление секторов потребительских товаров, телекоммуникаций и коммунальных услуг, с другой - негативная динамика со стороны секторов нефти и газа, технологий и сырья.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,39%.

Инфографика DJ 17.02.2023

Фото: Zakon.kz

Индекс S&P 500 подешевел на 0,28%.



Инфографика S&P 500 17.02.2023

Фото: Zakon.kz

Индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,58%.



Инфографика Nasdaq Composite 17.02.2023

Фото: Zakon.kz

При этом рынок неплохо проседал в пятницу, 17 февраля, к 23:50 по времени Астаны, но за три часа до окончания основной сессии показал небольшой рост.

Инфографика finviz 17.02.2023



Фото: Zakon.kz

Мнение аналитиков, прогнозирующих ситуацию по биржам, разнонаправлено.



Аналитики Bank of America прогнозируют падение фондового индекса S&P 500 до 3800 пунктов к началу марта. По итогам торгов в четверг его значение составляло 4090,41 пункта, что предполагает падение более чем на 7%.

"Неспособность индекса S&P 500 преодолеть потолок в 4200 пунктов означает падение до 3800 пунктов к 8 марта", – говорится в сообщении банка.

По мнению экспертов, начавшееся в этом году ралли фондового рынка обречено даже при том, что экономика США может избежать рецессии, несмотря на то, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, сообщает MarketWatch.

"Велики риски того, что инфляция останется неизменной на уровне около 5%, что намного выше целевого уровня инфляции ФРС в 2%", – полагает экономист Уолл-стрит Торстен Слок.

Несколько иного мнения придерживаются казахстанские эксперты.

"Сезон отчетов за четвертый квартал 2022 года в самом разгаре. На данный момент примерно половиной компаний из индекса S&P 500 уже подведены итоги за указанный период. При этом 70% из них превзошли ожидания инвесторов по прибыли. Однако это ниже средних значений за последние 5 и 10 лет, равных 77% и 73%, соответственно", – говорит аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов.

По его словам, несмотря на то, что результаты оказались ниже средних исторических значений, есть несколько крупных компаний, которые все же смогли удивить рынок, так как на фоне заниженных ожиданий, сентимента и оценок их акции были перепроданы. Одновременно любые позитивные новости стали катализаторами для роста.

Шесть известных компаний удивили инвесторов

Одна из шести компаний, на которые обратили внимание аналитики, – Tesla.

Фото: Zakon.kz

"Даже в трудные для индустрии электромобилей времена Tesla сообщила о рекордно высокой квартальной выручке в размере 24,3 млрд долларов в четвертом квартале. Это на 37% больше, чем в прошлом году, и выше ожиданий Уолл-стрит. Компания остается прибыльной, что сейчас большая редкость для производителей электромобилей. EPS (прибыль на акцию) Tesla выросла на 40% в 4 квартале – до 1,19 доллара. В годовом исчислении чистая прибыль увеличилась на 85% в 2022 году – до 14,1 млрд долларов", – отмечает Тамерлан Абсалямов.

Компании удалось справиться с проблемой, возникшей в цепочках поставок. За год они увеличились на 40%, достигнув 1,31 млн единиц электромобилей. Илон Маск к тому же заявил, что в этом году Tesla может произвести 2 млн автомобилей против консервативного прогноза в 1,8 млн единиц. А спрос на его электроконей будет превышать предложение в 2 раза. Кстати, акции компании согласно информации finviz.com за месяц выросли на 63,8%. А с момента отчета прошло ралли акций почти на 25%. За этим последовали апгрейды от аналитиков и повышения целевых цен.

Вторая компания – Netflix значительно превзошла ожидания инвесторов в 4 квартале.

Фото: Zakon.kz

"В моменте акции показывали рост на 15%. Основная причина такого позитивного сценария – добавление 7,66 млн платных подписчиков. Это очень удивило аналитиков, которые ожидали увеличения числа только до 4,57 млн, особенно в рыночной среде, когда многие медиакомпании увольняли сотрудников и отменяли телешоу. Тем не менее в 2022 году Netflix потратила 17 млрд долларов на создание контента, превзойдя все компании из сектора, кроме Disney", – говорит Тамерлан Абсалямов.

2022 год был крайне тяжелым для Netflix, но сейчас инвесторы вновь проявляют интерес к компании, ведь она остается мировым лидером в области потокового мультимедиа. Новые инициативы по увеличению доходов должны способствовать повышению выручки уже во второй половине 2023 года.

Третья компания – американский производитель микрочипов AMD также выпустил отчет выше ожиданий.

Фото: Zakon.kz

За четвертый квартал AMD достиг EPS в 0,69 долларов на акцию при выручке в $5,6 млрд – на 16% больше, по сравнению с прошлым годом. За этот период компания получила валовую прибыль в размере 43% – в этот раз на 7% меньше. Амортизация некоторых активов приобретенной год назад компании Xilinx повлияла на квартальные результаты. Консенсус на Уолл-стрит по EPS составлял 0,67 доллара на акцию при выручке в 5,5 млрд долларов Advanced Micro Devices ожидает, что выручка составит от 5 до 5,6 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, однако выше консенсуса Уолл-стрит в 5,56 млрд долларов.



По прогнозам скорректированная валовая прибыль составит примерно 50% в течение периода. В ноябре AMD выпустила новое поколение чипов для центров обработки данных под названием Genoa и планирует перевыпустить более мощную версию под названием Genoa-X в конце этого года. Уже достигнуты соглашения с такими клиентами, как Google (Alphabet), Azure (Microsoft) и Oracle.

В четвертом квартале 2022 года продажи центров обработки данных выросли на 42% – до $1,7 млрд, по сравнению с предыдущим годом. CEO компании Лиза Су сказала, что в целом AMD находится в стабильном состоянии, чтобы увеличить долю на рынке, и показатели должны улучшиться ко второй половине 2023 года.

Четвертая копания – телекоммуникационный конгломерат AT&T, добавивший 656 тыс. новых абонентов постоплатного тарифа, которые являются самыми прибыльными клиентами мобильных операторов.

Фото: Zakon.kz

В общей сложности за весь год AT&T приобрел почти 2,9 млн таких абонентов. Кроме того, услуга высокоскоростного интернета AT&T Fiber привлекла 280 тыс. пользователей за квартал и 1,2 млн за год.



Годовая выручка AT&T от операций выросла на 2,1% – до 120,7 млрд долларов в 2022 году. Компания также получила свободный денежный поток в размере 14,1 млрд долларов, что более чем достаточно для финансирования 9,9 млрд долларов дивидендных выплат. Руководство прогнозирует, что свободный денежный поток AT&T вырастет как минимум до 16 млрд долларов в 2023 году. Это несмотря на то, что компания планирует потратить еще 24 млрд долларов на укрепление 5G– и оптоволоконных сетей.

Президент и операционный директор компании Джон Стэнки констатировал, что после выплаты дивидендов AT&T планирует использовать оставшиеся средства на погашение своего долга. Это должно помочь укрепить баланс AT&T и в целом снизить риски для инвесторов.

Пятая компания, удивившая инвесторов – Visa. Количество обработанных компанией транзакций выросло на 10% в годовом исчислении.

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EPS в первом финансовом квартале составила 2,18 доллара, что превышает среднюю оценку Уолл-стрит в 2,01 доллара. Отмечается рост с 1,93 доллара в четвертом финансовом квартале и с $1,81 – в первом квартале 2022 года. Чистая выручка за квартал составила $7,94 млрд выше консенсус-прогноза в 7,70 млрд долларов, увеличившись с 7,79 млрд долларов в предыдущем квартале и с 7,06 млрд долларов – в прошлом году. В первом финансовом квартале 2023 года Visa увеличила чистую выручку на 12% в годовом исчислении. Это во многом связано с восстановлением международных перевозок после пандемии и тенденцией перехода от наличных к цифровым платежам. Объем платежей в первом квартале вырос на 7%, по сравнению с прошлым годом. При этом объем трансграничных платежей вырос на 22%, а количество обработанных транзакций – на 10%.

Шестая компания попавшая в поле зрения аналитиков – американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и являющаяся материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Фото: Zakon.kz

"Meta Platforms сообщила об итогах за четвертый квартал, расширив программу выкупа акций на 40 млрд долларов в связи с сильными результатами. Транснациональная компания достигла EPS в 1,76 доллара при выручке в 32,17 млрд долларов, включая 31,44 млрд долларов от своего семейства приложений, в которое входят Facebook, Instagram и WhatsApp. На долю подразделения Reality Labs за квартал пришлось 727 млн долларов, что также превысило оценки", – отмечает Тамерлан Абсалямов.

По мнению аналитика, Уолл-стрит ожидал, что Meta покажет EPS в 2,23 доллара на акцию при выручке в 31,69 млрд долларов. Социальная сеть Facebook закончила период с 2,96 млрд активных пользователей в месяц и 2 млрд активных пользователей в день. При этом все семейство приложений холдинга показало 3,74 млрд активных пользователей в месяц и 2,96 млрд – в день.

Meta Platforms потратила 6,91 млрд долларов на выкуп собственных акций за этот период, и у нее осталось 10,87 млрд долларов от предыдущей программы выкупа. В преддверии первого квартала Meta ожидает, что выручка составит от 26 до 28,5 млрд долларов, превысив ожидаемые аналитиками 27,25 млрд долларов.

Подводя итог, казахстанский аналитик отмечает, что четвертый квартал 2022 года стал ключевым периодом для некоторых компаний с показателями выше ожиданий, что доказывает устойчивость и потенциал роста этих компаний даже в неблагоприятных условиях.

Автор: Александр Сергеев