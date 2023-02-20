Пошли в народ: в Казахстане стартовала предвыборная агитация

Агиткампания набирает обороты. Представители казахстанских партий провели рабочие визиты в регионах, рассказав о мерах, которые они готовы предпринять для улучшения качества жизни граждан, сообщает Zakon.kz.

Кандидаты в депутаты от общенациональной социал-демократической партии встретились с избирателями, посетив предприятие "Корпорация Караганды-Нан" в Карагандинской области. Встречу провели кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку Н. Ауесбаев, М. Насибулов и М. Токсамбаева.

Они отметили, что приоритеты ОСДП, как и прежде, нацелены на искоренение коррупции. Главной задачей принятия участия в выборной гонке представители партии считают – решение накопившихся проблем в обществе и расширение прав граждан.

Фото: пресс-служба ОСДП

А члены партии "Ауыл" наоборот изучают производственный опыт агропромышленных предприятий с целью увеличения индустриального потенциала страны. Кандидаты в депутаты Мажилиса – Жигули Дайрабаев, Анна Данченко, Ерболат Саурыков, Даулеткерей Капулы, а также кандидаты в областной маслихат посетили в Таразе ТОО "Полиэтилен-Агро", где встретились с более 70 работниками предприятия. С трудовым коллективом представители партий побеседовали о развитии индустриального потенциала агросектора – одной из ключевых задач "Ауыл". Партия выразила намерение добиться, чтобы в каждом регионе появились подобные перспективные предприятия.

Фото: пресс-служба партии Ауыл

Туркестанская область является одной из шести экологически неблагополучных регионов Казахстана. Главная проблема – засушливость, загрязненность выхлопами автомобильного транспорта, опустынивание региона. Региональный штаб партии зеленых "Байтақ" начал свою агиткампанию именно с этого региона, организовав автобусное турне "Сайрам-Шымкент-Туркестан". Партийцы встретились с населением, обсудив экологические проблемы не только данной области, но и Казахстана в целом. Их намерение – призвать казахстанцев к защите чистой окружающей среды, бережному отношению к природе, созданию чистой энергетики, промышленности и сохранению здоровья людей.

Фото: пресс-служба партии Байтақ

В свою очередь Народная партия Казахстана (НПК) и Объединение Матерей Казахстана провели республиканский "Курултай Матерей". Партийцы предлагают принять мощную государственную программу поддержки многодетных семей. Об этом представители рассказали на мероприятии. Во время встречи активисты партии ознакомили жителей региона со своей предвыборной программой, в которой основной акцент сделали на уязвимых семьях и их социальной защите. Народная партия предлагает, прежде всего, ввести и закрепить пожизненный статус многодетной матери. По нынешним законам женщины лишены этого статуса и всех положенных льгот, как считают представители партии – это неправильно и несправедливо. По мнению партийцев, также следует увеличить выплаты за рождение ребенка, в том числе и неработающим матерям. А для матерей детей-инвалидов – установить зарплату и внедрить частично оплачиваемый отпуск по уходу за больным ребенком.

Фото: пресс-служба партии

Кроме того, предлагается расширять и развивать программу АртСпорт, а для подростков добиться бесплатного обучения в вузах и колледжах, с последующей обязательной отработкой на предприятиях. Как считают члены партии - это решит проблему безработицы молодых специалистов и позволит получить трудовой стаж. В партии отметили, что намерены также решить вопрос пенсионного обеспечения.

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев и руководитель столичного филиала Аскар Смагулов, в рамках своей агиткампании, встретились с трудовым коллективом учреждения "Астана су арнасы".

Работников ознакомили с программой партии и ее главными целями: решением социальных вопросов населения, борьбой с коррупцией и экономическим развитием республики.

Фото: пресс-служба партии "Ак жол"

Жители рассказали председателю партии о насущных проблемах, обратив внимание на постоянное удорожание социально значимых товаров. Азат Перуашев отметил, что для решения этих вопросов, прежде всего, нужно поддерживать местных товаропроизводителей и предпринимателей, бороться с монополией на рынке. Также глава партии предлагает бороться с повышением базовой ставки Нацбанка, а для улучшения ситуации в агросфере – создать "Агробанк", который будет поддерживать национальных сельхозпроизводителей.

Фото: пресс-служба партии Respublica

В рамках предвыборного турне руководители и члены партии Respublica прибыли в область Жетісу. Более 1000 жителей Талдыкоргана приняли участие во встрече партии с населением в рамках "Жақтастар форумы". Как отметила сопредседатель Respublica, кандидат в депутаты Мажилиса Динара Шукижанова, нынешний электоральный цикл является особенным для страны, так как впервые за долгие годы в стране зарегистрированы новые партии, которые принимают активное участие в избирательной кампании.

В форуме приняли участие председатель партии и кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатель партии Сырымбек Тау, кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Олжас Куспеков, Қырмызы Жандосова, Бахытбек Хамит, Екатерина Смолякова, Динара Наумова и Олжас Болатбекұлы. Им удалось пообщаться с работниками местных предприятий и горожанами, а также обсудить дальнейшее развитие страны и принимаемые реформы. Также проведена встреча с населением села Сарыозек Кербулакского района. В ней участвовали более 200 человек.