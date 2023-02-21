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Столичные полицейские обратились к жителям Астаны

Столичные полицейские обратились к жителям Астаны Фото: instagram.com/police__astana/
В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом полицейские просят быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, сообщает Zakon.kz

Сотрудники Департамента полиции Астаны отметили, что с утра 20 февраля в столице зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий.

  • "Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал.
  • Водителям транспортных средств необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений, это может привести к потере контроля над транспортным средством в условиях сложившейся погоды. Также при управлении транспортными средствами не пользоваться гаджетами.
  • Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам.
  • Пешеходам при переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта", - говорится в сообщении ДП.

Эти меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, жителей столицы просят отнестись с пониманием, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи снегоуборочной технике.

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