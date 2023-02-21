Когда коронавирус станет просто сезонной инфекцией, рассказал вирусолог

Российский вирусолог Николай Малышев заявил, что уже в 2024 году COVID-19 станет сезонным заболеванием, сообщает Zakon.kz

По информации Ura.ru медик отметил, что текущий год "еще можно засчитать за ковидом".

Специалист объяснил, что пришел к этим выводам, опираясь на актуальные тенденции. По его мнению, новые штаммы коронавируса распространяются быстрее, а тяжесть заболевания становится меньше.

"Пока мы видим, что сейчас особо не похож. Когда у нас четко сезонные заболевания? Это конец осень, зима, начало весны", - заключил врач.

Ранее, в ноябре прошлого года ВОЗ заявляла, что COVID-19 не может считаться сезонным заболеванием, он находится в пандемической фазе.