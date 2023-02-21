ЕС продлил действие антироссийских санкций на год

Европейский союз утвердил решение о продлении санкций в отношении России на год, до 24 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Постановление Совета ЕС опубликовали в "Официальном журнале Евросоюза".



В заявлении отмечается, что антироссийские ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года.

Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в издании. На сегодняшний день в санкционный список ЕС против России включили 1386 физических лиц и 171 компания.