Микрофинансовые организации будут наказывать за недостоверные ставки вознаграждения по кредитам

Министерство юстиции разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

Так, в КоАП внесли норму об обязанности микрофинансовых организаций указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе ее публикации.

За нарушение этого требования установлен штраф на юридических лиц в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Как поясняется, это требование установлено с целью информирования потенциальных заемщиков о реальной стоимости микрокредита и позволит потребителям объективно анализировать условия предоставления займа до заключения договора и избежать проблемных ситуаций в будущем.



Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.