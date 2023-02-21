Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Микрофинансовые организации будут наказывать за недостоверные ставки вознаграждения по кредитам

МФО будут наказывать за недостоверные ставки вознаграждения Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

Так, в КоАП внесли норму об обязанности микрофинансовых организаций указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе ее публикации.

За нарушение этого требования установлен штраф на юридических лиц в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Как поясняется, это требование установлено с целью информирования потенциальных заемщиков о реальной стоимости микрокредита и позволит потребителям объективно анализировать условия предоставления займа до заключения договора и избежать проблемных ситуаций в будущем.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.

Читайте также

Курс доллара снова снижается на торгах 21 февраля

Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 февраля

ЕС призывает ускорить принятие правил по криптовалютному капиталу для банков

Лариса Черненко
Открытые НПА МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления