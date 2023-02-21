"Есть кто живой?": как работали в Турции казахстанские спасатели

О чудом выживших людях, работе в опасных условиях под завалами шестиэтажного дома и двух попугайчиках рассказали карагандинские спасатели. 20 февраля они вернулись на Родину после спасательной операции в Турции и 21 февраля встретились с журналистами, сообщает Zakon.kz.

Из Караганды в Турцию отправлялась группа карагандинских спасателей из 15 человек. В число группы также вошли медики Центра медицины и катастроф и служебные собаки. Их самолет приземлился в городе Гизантеп. Там уже вовсю работали как местные специалисты, так и прилетевшие на помощь из других государств. Карагандинских спасателей отправили в соседний город Нурдагы, который находится в 70 км. Город небольшой, в нем жили примерно 20 тыс. человек. По мнению карагандинских спасателей, этот населенный пункт был поврежден не менее, чем Газиантеп. По субъективному мнению начальника группы Руслана Сойко, город был разрушен на 60-70%. Даже уцелевшие здания выглядели неустойчиво и опасно.



Нашим спасателям определили место, где они должны были искать людей. Это был шестиэтажный дом, который сложился до уровня второго этажа.

"Всего нас было 15 человек. Помимо нас были коллеги из Астаны, медики Центра медицины и катастроф. Плюс переводчики. Куда мы без них. Нам показали объект, на котором мы должны были проводить аварийно-спасательные работы. Это был шестиэтажный дом. В результате землетрясения дом сложился почти до уровня второго этажа. Это была просто груда металла, железобетонных блоков". Начальник группы Руслан Сойко

Спасатели поговорили с уцелевшими жителями дома, чтобы понять, сколько примерно в нем могло находиться человек, кто и где мог остаться, в каком направлении двигаться.

Из-под завалов в итоге наши спасатели вытащили трех человек. Также нашли там тела 11 погибших. Работа шла с помощью спецтехники – гидравлического спасательного оборудования.

"Где-то груда металла, плиты по 5-10 тонн, блоки большие по 500 кг, арматура различная. В этой груде все это смешалось. Где была большая масса, использовали инженерную технику, краны, экскаваторы, погрузчики. Живых мы нашли не сразу. После работы техники образовался проем в подвальное помещение. Мы туда спустились, начали производить разведку. Кричали по-русски: "Здесь кто-нибудь есть?" – рассказал Руслан Сойко.

Так карагандинцы нашли двух выживших женщин – мать и дочь. Позвали переводчика, чтобы попытаться выяснить все детали: в каком они состоянии находятся, зажаты ли обломками, что рядом находится, где они примерно. Дело в том, что в разрушенном здании звуки могут отражаться и не всегда понятно, откуда они идут.

Женщины рассказали, что когда началось землетрясение, они спали дома на втором этаже. Когда дом начал складываться, мать и дочь успели добраться до нулевого этажа. Это спасло им жизни, поскольку на нулевом этаже образовалась пространство, где они спаслись. Женщины каким-то чудом не получили никаких повреждений, только были сильно обезвожены и замерзли. Там до момента спасения они и провели 93 часа.Также под руинами этого дома нашли еще одного выжившего мужчину.

Видео, как карагандинский спасатель Сергей Тарынин с риском для жизни ползет под завалами, облетело весь Казахстан. Он рассказал, что чувствовал и увидел, когда пробрался к выжившим.

"Там был сильный завал из блоков и арматуры. Мы сделали лаз. Меня страховал человек и я залез внутрь. Начали освобождать проходы. Когда я туда зашел, увидел женщин. Поздоровался, как мог, объяснил, что я спасатель. Они были в хорошем состоянии, у них не было никаких травм. Единственное, что они просили - воды. Говорили: "Су, су". Это я понял, некоторые слова похожи на казахские. Я им попытался объяснить, что воду дадут им на выходе. Потому что если есть какие-то травмы, не всегда можно давать пить". Сергей Тарынин

Кроме того, мать и дочь оказались без обуви. Они выскочили из постелей буквально в чем спали. Женщинам передали обувь, и спасатели помогли им выбраться. Позже спасли третьего живого жителя этого дома.

"Мы передали этих женщины родным. На следующий день они пришли и сильно нас благодарили за то, что спасли им жизнь", – добавил спасатель.

Во время работы карагандинцы натыкались на ценные вещи, сейфы, украшения, кошельки и документы. Все эти предметы спасатели передавали военным. Стоит отметить, что военные охраняли наших мужчин, пока те вели работы. В СМИ было много информации, что спасательные группы разных стран подвергались нападениям со стороны мародеров.

Руслан Сойко рассказал, что карагандинскую группу спасателей это не коснулось. Именно благодаря охране со стороны турецких военных.

Известно, что в Турции очень трепетно относятся к животным. Весь мир облетели кадры, как турецкий спасатель держит у себя на плече грязного кота, а тот благодарно трется мордочкой о лицо мужчины. Кошек и собак из-под завалов карагандинцы не доставали. Спасатели предполагают, что те заранее почувствовали приближение катастрофы и убежали, если могли. А вот двух попугайчиков вытащили из-под руин. Птицы выжили – их спасла клетка, которая хоть и немного погнулась, но выдержала упавший груз. Спасенных попугаев передали их владельцам, которые дежурили несколько дней около своего разрушенного дома.

Для карагандинских спасателей это была первая заграничная командировка, когда им приходилось принимать участие в таких масштабных действиях. Мужчины признались, что пережили тяжелые моменты, но опыта набрались много. По их словам, в случае каких-либо серьезных катастроф в будущем они смогут оказать помощь.





Автор: Ева Гоцкая, видео спасателя Думана Камзина