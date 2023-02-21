Фанаты "Ливерпуля" создали проблему футболистам "Реала" за день до матча

21 февраля в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" примет на своей арене мадридский "Реал". За сутки до матча английские болельщики устроили ночное шоу фейерверков под окнами отеля, где остановился действующий чемпион турнира, сообщает Zakon.kz.

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Английские фанаты мешали игрокам и членам испанского клуба спать перед ответственным матчем в главном клубном турнире Европы. В два часа ночи они организовали салют возле одного из местных отелей, где остановился "Реал", тем самым нарушая сон и покой мадридских футболистов.

Liverpool fans outside Real Madrid hotel with fireworks at 2:00AM



pic.twitter.com/imyJzQLzvf — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) February 21, 2023

Стоит отметить, что именно "Реал" и "Ливерпуль" встречались в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов, где сильнее были "Галактикос".



Нынешний первый поединок ЛЧ-2023 между "Ливерпулем" и "Реалом" начнется в 02:00 по времени Астаны (22 февраля).

