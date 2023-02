Фанаты "Ливерпуля" создали проблему футболистам "Реала" за день до матча

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Английские фанаты мешали игрокам и членам испанского клуба спать перед ответственным матчем в главном клубном турнире Европы. В два часа ночи они организовали салют возле одного из местных отелей, где остановился "Реал", тем самым нарушая сон и покой мадридских футболистов.

Liverpool fans outside Real Madrid hotel with fireworks at 2:00AM



pic.twitter.com/imyJzQLzvf