Фанаты "Ливерпуля" создали проблему футболистам "Реала" за день до матча
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Английские фанаты мешали игрокам и членам испанского клуба спать перед ответственным матчем в главном клубном турнире Европы. В два часа ночи они организовали салют возле одного из местных отелей, где остановился "Реал", тем самым нарушая сон и покой мадридских футболистов.
Liverpool fans outside Real Madrid hotel with fireworks at 2:00AM— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) February 21, 2023
pic.twitter.com/imyJzQLzvf
Стоит отметить, что именно "Реал" и "Ливерпуль" встречались в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов, где сильнее были "Галактикос".
Нынешний первый поединок ЛЧ-2023 между "Ливерпулем" и "Реалом" начнется в 02:00 по времени Астаны (22 февраля).