Поправки в законодательство по вопросам доступа к информации обсудили в МИОР
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20 февраля состоялось третье заседание рабочей группы по разработке законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия", сообщает Zakon.kz.
В рамках заседания члены рабочей группы обсудили следующие вопросы:
- cоздание неограниченного доступа к проектам отчетов на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местных исполнительных органов, а также заключениям государственной экологической экспертизы (по времени) (сейчас документы публикуются на 30 дней);
- проводить общественные слушания не только в виде заседаний, но и в формате интернет-конференций;
- публиковать в открытом доступе реестр учета полихлордифенил-содержащего оборудования;
- обязать местные исполнительные органы регулярно размещать информацию по водопользованию.
Кроме того, представителями лиц с инвалидностью предложено ввести синтез речи и аудиодескрипцию на государственном языке.
Стоит отметить, что Казахстан является участником Орхусской конвенции и Конвенции о правах инвалидов ООН.
Законопроект активно обсуждается заинтересованными представителями гражданского сектора и экспертного сообщества.
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