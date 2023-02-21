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Законодательство РК

Поправки в законодательство по вопросам доступа к информации обсудили в МИОР

Поправки в законодательство по вопросам доступа к информации обсудили в МИОР Фото: pixabay
20 февраля состоялось третье заседание рабочей группы по разработке законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия", сообщает Zakon.kz.

В рамках заседания члены рабочей группы обсудили следующие вопросы:

  • cоздание неограниченного доступа к проектам отчетов на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местных исполнительных органов, а также заключениям государственной экологической экспертизы (по времени) (сейчас документы публикуются на 30 дней);
  • проводить общественные слушания не только в виде заседаний, но и в формате интернет-конференций;
  • публиковать в открытом доступе реестр учета полихлордифенил-содержащего оборудования;
  • обязать местные исполнительные органы регулярно размещать информацию по водопользованию.

Кроме того, представителями лиц с инвалидностью предложено ввести синтез речи и аудиодескрипцию на государственном языке.

Стоит отметить, что Казахстан является участником Орхусской конвенции и Конвенции о правах инвалидов ООН.

Законопроект активно обсуждается заинтересованными представителями гражданского сектора и экспертного сообщества.

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Анастасия Московчук
МИОР РК Казахстан
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