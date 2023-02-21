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В Казахстане планируют снизить госпошлину за детские паспорта в 2 раза

В Казахстане снизят госпошлину на детские паспорта Фото: gov.kz
Депутаты Сената обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается снижение государственной пошлины за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП (с 27 600 тенге) до 4 МРП (13 800 тенге).

Как отмечали депутаты, внешность детей быстро меняется, и за 2-3 года фото в паспорте не соответствует реальному виду ребенка. Из-за этого родителям приходится оформлять детям новый паспорт.

Таким образом, паспорт на ребенка используется только на 1-2 поездки, что довольно затратно, особенно если в семье несколько детей.

Законопроект также устанавливает ставку госпошлины при обращении в суд должника-физического лица в размере 0,3 МРП (1035 тенге) и предусматривает приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда.


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