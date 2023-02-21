Дождь, метель и туман ожидаются в Астане и 15 областях Казахстана в среду

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны на 22 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный, юго-западный днем в центре области 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на юге, западе области 15-20 м/с. В Атырау ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гололед.



На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, в районе Жаланашколя порывы 23-28 м/с.



Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Туркестане ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.



На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем гололед. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем на большей части Акмолинской области осадки (дождь, снег). Ночью в западной половине, днем на западе, севере, востоке области ожидается низовая метель. На севере, западе, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау днем ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.



Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



На большей части Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель. На западе, севере области туман. На юге, востоке области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 15-20, на севере, западе области порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается метель. Днем туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром 15-20 м/с.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-восточный 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

