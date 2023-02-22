Самые вредные для ЖКТ продукты перечислила врач

Кардиолог и диетолог Светлана Павличенко рассказала, что самыми вредными для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь, отметила специалист, вредны продукты глубокой переработки, содержащие различные химические вещества. Для нормального функционирования ЖКТ необходимы пищевые волокна. Они участвуют в усвоении питательных веществ, в том числе замедляют всасывание сахара в кровь, утяжеляют стул и задерживают в нем воду, смягчая его, что обеспечивает регулярность и избавляет от запоров и неприятных ощущений.



"Растворимые пищевые волокна в кишечнике преобразуются в защитную слизь, предохраняющую стенки кишечника от механических повреждений. Продукты глубокой переработки содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника", – цитирует диетолога "Газета.Ru".

Чрезмерное употребление сладостей и сахара нарушает баланс кишечного микробиома: подавляет рост и размножение благотворной микрофлоры, а также питает условно-патогенные микроорганизмы, при неблагоприятных условиях способные вызвать заболевания, предупредила врач.

"Кроме этого, сахар вызывает жировое перерождение печени. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 грамм в день". Светлана Павличенко

Также, по мнению эксперта, опасны для желудка сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат высокое количество сахара.

"Углекислый газ в составе напитков с одной стороны маскирует приторность, а с другой – раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, может вызвать метеоризм", – рассказала кандидат наук.

Кроме того, не советует диетолог злоупотреблять (не чаще двух раз в неделю) красным мясом и продуктами его переработки, так как они повышают риск злокачественных опухолей кишечника. К мясу специалист советует обязательно подавать овощи.

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