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Врач рассказала от каких компотов стоит отказаться людям со слабым желудком

Врач рассказала от каких компотов стоит отказаться людям со слабым желудком Фото: pixabay
Согласно мнению диетолога, не все компоты являются полезными для здоровья желудка. Оказывается, некоторые домашние напитки, приготовленные из определенных ягод, могут быть опасны для людей, страдающих проблемами желудка, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в жаркое время года нет ничего лучше компотов, чтобы утолить жажду. Кроме того, этот напиток богат витаминами и минералами, которые помогают укрепить иммунную систему. Однако компоты, приготовленные из кислых ягод, могут быть вредными для некоторых людей. Некоторые люди испытывают дискомфорт при употреблении компотов, сделанных из крыжовника, смородины, вишни, клюквы или ежевики. Причина заключается в том, что эти ягоды содержат агрессивные органические кислоты, которые могут раздражать кишечник и вызывать боль, колики или диарею.

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Поэтому эксперты рекомендуют, чтобы люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дисфункцией печени или воспалениями слизистой пищеварительного тракта, не употребляли компоты из ягод с повышенной кислотностью.

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