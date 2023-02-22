АФМ заблокировало 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид

Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами. В агентстве рассказали Zakon.kz о проделанной работе за 2022 год.

По данным ведомства, в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге.

Отмечено, что для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности.

Кроме того, в адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. граждан от аккаунтов финпирамид.



Однако, как уточняют в АФМ, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход, и вкладывают свои сбережения в такие схемы.

13 февраля 2023 года сообщалось о том, что уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя" расследуется департаментом АФМ по Шымкенту. Компания обещала гражданам помощь в получении жилья.