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Министр обороны проверил объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона

Министр обороны проверил объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона Фото: пресс-служба Минобороны РК
В ходе рабочей поездки в Западный регион министр обороны Руслан Жаксылыков проинспектировал объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона.

Совместно с акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым он побывал в Военном институте Сил воздушной обороны им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и посетил ряд других учреждений областного центра.

Руководитель оборонного ведомства ознакомился с учебно-материальной базой учебного заведения, встретился с профессорско-преподавательским, летно-инструкторским и инженерно-техническим составом военного вуза.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков побывал на полевом аэродроме, где курсанты выполняют практические полеты. При посещении военного госпиталя Актобе генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с оснащением лечебного учреждения и с системой организации медицинской помощи военнослужащим.

Министр обороны проверил объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов позитивно оценил сотрудничество Военного института Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанского государственного медицинского университета, где готовят военных врачей общей практики.

Особое внимание было уделено выполнению мероприятий национального проекта "Безопасная страна", реализации поручения президента по обеспечению безопасного хранения боеприпасов и связанному с ним строительству складов.

По итогам рабочей поездки руководитель оборонного ведомства дал ряд поручений, направленных на полное и качественное выполнение поставленных учебно-боевых задач, соблюдение технических регламентов в ходе строительства складов, обеспечение противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов.

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