Реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 13%
Численность безработных в январе 2023 года составила 456 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе.
При этом в органах занятости в качестве безработных на конец января 2023 года зарегистрировано 212,1 тыс. человек, или 2,3% к рабочей силе.
Как отметили в Бюро нацстатистики, количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2023 года составило 508 112 единиц, что больше на 5,5%, чем в предыдущем году. При этом 498 957 юрлиц имеют менее 100 работников.
Количество действующих юридических лиц составило 407 439, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 398 432 единицы.
В Бюро нацстатистики также рассказали, как изменились потребительские цены в январе 2023 года: по сравнению с декабрем 2022 года они выросли на 1,1%.
Так, цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,9%, платные услуги для населения – на 0,7%.
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 1,6%.