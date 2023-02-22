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Реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 13%

доходы казахстанцев снизились на 13% Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев в декабре 2022 года составили 149 510 тенге, что на 4,7% выше, чем в декабре 2021 года, однако реальные денежные доходы за указанный период снизились на 13%, сообщает Zakon.kz.

Численность безработных в январе 2023 года составила 456 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе.

При этом в органах занятости в качестве безработных на конец января 2023 года зарегистрировано 212,1 тыс. человек, или 2,3% к рабочей силе.

Как отметили в Бюро нацстатистики, количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2023 года составило 508 112 единиц, что больше на 5,5%, чем в предыдущем году. При этом 498 957 юрлиц имеют менее 100 работников.

Количество действующих юридических лиц составило 407 439, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 398 432 единицы.

В Бюро нацстатистики также рассказали, как изменились потребительские цены в январе 2023 года: по сравнению с декабрем 2022 года они выросли на 1,1%.

Так, цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,9%, платные услуги для населения – на 0,7%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 1,6%.

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