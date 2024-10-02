Казахстанцы стали богаче: доходы работающих граждан выросли почти на четыре процента

Согласно последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев во II квартале 2024 года составили 204 963 тенге. Это на 12,6% больше, чем год назад. При этом реальные доходы работников выросли всего на 3,8%, сообщает Zakon.kz.

При этом важно понимать, что 3,8% реального роста доходов состоялись благодаря тому, что инфляция в 2024 году намного ниже, чем в 2023 и, тем более, в 2022 году. Поэтому для корректного вычисления следует из 12,6% номинального дохода вычесть показатель индекса потребительских цен.

Для сравнения – статистика позапрошлого года. Осенью 2022 года реальная заработная плата казахстанцев упала на 8% по сравнению с январским показателем – все из-за галопирующей годовой инфляции свыше 20%.

Также сотрудники БНС отмечают, что среднемесячная заработная плата сегодня составляет 383 365 тенге. При этом медианное значение заработной платы в РК в I квартале 2024 года составило 251 997 тенге.

Фото: stat.gov.kz

Больше всех в 2024 году зарабатывают сотрудники финансовой и страховой отраслей – 800 690 тенге (рост зарплат за год составил 23,3%). На втором месте – работники горнодобывающего сектора – 757 956 тенге в месяц (рост – 12%).

Фото: stat.gov.kz

Если смотреть по регионам, то самые высокооплачиваемые работники трудятся в Атырауской и Мангистауской областях (590 758 и 568 889 тенге, соответственно). В Алматы среднедушевые номинальные денежные доходы составили 297 188 тенге (рост по сравнению с первым полугодием 2023 года – 21%). При этом реальные доходы алматинцев выросли на 11,2%.

В Астане аналогичные цифры чуть ниже – 277 211 тенге, это на 11,8% больше, чем в прошлом году. Но реальные доходы выросли всего на 1,6%. В Шымкенте этот же показатель составил 127 857 тенге (рост – 13,8%). Реально же доходы увеличились на 5,3%.

Меньше всего выросли доходы в Карагандинской области и СКО. Реальные доходы там увеличились всего на 0,5%, а номинальные выросли на 11,1% и 9,7%, соответственно. Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Казахстане начнется экономический рост и спад инфляции.