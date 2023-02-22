Министр иностранных дел ответил на вопрос о визите главы госдепа США в Казахстан

В кулуарах правительства РК заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал, когда ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра иностранных дел РК, сейчас ожидается официальное подтверждение от американской стороны. Госсекретарь США должен будет принять участие в предстоящей ежегодной министерской встрече в формате С5+1.

"Мы ждем официального подтверждения, как будет, сразу объявим. Мы ожидаем официального подтверждения с американской стороны". Мухтар Тлеуберди

Ранее в СМИ появилась информация о визите в Казахстан госсекретаря США Энтони Блинкена.