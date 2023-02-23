Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан не рассматривает вопрос о досрочном снятии запрета на экспорт лука

Казахстан не рассматривает вопрос о досрочном снятии запрета на экспорт лука Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства высказался о возможности досрочного снятия запрета на экспорт лука, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли снять досрочно запрет на экспорт лука из Казахстана на фоне стабилизации ситуации по данному продукту внутри страны. 

"Вопрос лука как таковой не стоит, лук появился, и сейчас он не является хедлайнером инфляции. Мы дешевым луком страну обеспечили. И сейчас средняя цена на лук – 160-170 тенге за кг". Серик Жумангарин

Между тем он прокомментировал опасения производителей о том, что в случае сохранения запрета на экспорт остатки лука сгниют на складах.

"С производителями будем общаться, чуть позже будем изучать этот вопрос. Ничего не рассматриваем пока (о снятии запрета на экспорт лука. – Прим. ред.). Никому ничего не будем обещать. Пока остается (срок в три месяца. – Прим. ред.). Серик Жумангарин

16 февраля Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, почему правительство не предложит установить ценовую диктатуру на лук.

Читайте также

Казахстанцев хотят научить экономить газ

Сколько запасов лука осталось в Казахстане, рассказал Ербол Карашукеев

За чей счет отремонтируют ТЭЦ Экибастуза, рассказал Скляр

Мадина Мамырханова
Жумангарин Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления