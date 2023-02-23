Казахстан не рассматривает вопрос о досрочном снятии запрета на экспорт лука

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства высказался о возможности досрочного снятия запрета на экспорт лука, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли снять досрочно запрет на экспорт лука из Казахстана на фоне стабилизации ситуации по данному продукту внутри страны.

"Вопрос лука как таковой не стоит, лук появился, и сейчас он не является хедлайнером инфляции. Мы дешевым луком страну обеспечили. И сейчас средняя цена на лук – 160-170 тенге за кг". Серик Жумангарин

Между тем он прокомментировал опасения производителей о том, что в случае сохранения запрета на экспорт остатки лука сгниют на складах.

"С производителями будем общаться, чуть позже будем изучать этот вопрос. Ничего не рассматриваем пока (о снятии запрета на экспорт лука. – Прим. ред.). Никому ничего не будем обещать. Пока остается (срок в три месяца. – Прим. ред.). Серик Жумангарин

16 февраля Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, почему правительство не предложит установить ценовую диктатуру на лук.