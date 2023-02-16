Жумангарин о ценах на лук в Казахстане: Говорить о диктатуре мы не хотим

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, почему правительство не предложит установить ценовую диктатуру на лук, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин уверен, что в любой сфере должна быть своя идеология развития.

"Поскольку мы строим свободную рыночную экономику, говорить о диктатуре мы не хотим, навязывать какие–то цены". Серик Жумангарин

Между тем, по его словам, у властей Казахстана есть возможность установить предельные цены на тот или иной товар. Но и тут бывают свои нюансы.

"Нужно устанавливать предельные цены по всему Казахстану, так как если установишь в одном регионе, оттуда исчезнет товар, уйдет в другой регион, где он не установлен, установишь по всему Казахстану – наступит дефицит. Рынок не работает под давлением, поэтому лучше работать в рамках рыночных механизмов, по которым весь мир прошел эту дорогу". Серик Жумангарин

В начале февраля министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на пресс-конференции объяснил рост цен на лук.