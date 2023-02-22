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Морозы не отступают: похолодание ожидается на большей части Казахстана 23-25 февраля

Морозы не отступают: похолодание ожидается на большей части Казахстана 23-25 февраля Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на территорию Казахстана с запада будет смещаться холодный антициклон, который 25 февраля принесет прояснение погоды и понижение температуры.

Днем 24 февраля на юге страны ожидается гроза.

"На юге и юго-востоке страны 25 февраля ночью пройдут осадки, днем – дожди, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед", – рассказали синоптики. 

По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с низовой метелью.

  • На западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -0-15°С до -5-23°С;
  • на северо-западе от -7-15 до -17-28°С;
  • на севере и в центре от +1-13°С до -13-25°С;
  • на востоке колебание от 0-13°С до -6+2°С;
  • на юге, юго-востоке страны ночью понижение 0+8°С;
  • в горных районах юго-востока -5-13°С, днем резкое понижение от -7+21°С до -6+7°С.

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