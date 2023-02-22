Морозы не отступают: похолодание ожидается на большей части Казахстана 23-25 февраля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на территорию Казахстана с запада будет смещаться холодный антициклон, который 25 февраля принесет прояснение погоды и понижение температуры.

Днем 24 февраля на юге страны ожидается гроза.

"На юге и юго-востоке страны 25 февраля ночью пройдут осадки, днем – дожди, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед", – рассказали синоптики.

По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с низовой метелью.

